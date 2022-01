La Regione ha messo in campo nuove importanti opportunità di sviluppo con il PSR Sardegna, finanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e recentemente prorogato sino al 31 dicembre 2022.

Il Programma rappresenta il principale strumento di finanziamento e sviluppo del settore agricolo, agroindustriale e forestale dell’Isola e promuove inoltre, con i bandi LEADER gestiti dai GAL, una serie di opportunità per i giovani e le imprese delle aree interne, anche in settori complementari come l’artigianato, il turismo, i servizi alla persona, l’economia circolare.

Il PSR Sardegna investe per favorire la competitività, l’innovazione e la sostenibilità ambientale delle aziende agricole e zootecniche regionali. Tra i bandi di prossima pubblicazione da parte dell’Assessorato dell’agricoltura sono attesi quelli dedicati ai giovani agricoltori, agli investimenti per le imprese agricole, alla trasformazione e all’agricoltura di precisione, nonché specifici finanziamenti per infrastrutture comunali che consentano lo stoccaggio e l’utilizzo delle energie rinnovabili.

Saranno inoltre confermati nel 2022 i bandi annuali sulle misure agro-ambientali, l’agricoltura biologica e il benessere degli animali, con una particolare attenzione alla sostenibilità delle pratiche agricole e alle funzioni svolte dagli agricoltori di tutela dell’ambiente e del paesaggio rurale.

È stato infine programmato lo scorrimento di una serie di graduatorie relative alle annualità precedenti, tra cui quelle per il primo insediamento dei giovani in agricoltura, per gli investimenti nelle aziende agricole, per i progetti integrati di filiera (PIF) e il completamento della viabilità rurale.

Attraverso il sito ufficiale www.sardegnapsr.it e i canali dedicati sui social media, la Regione offre una informazione costantemente aggiornata alle imprese e a tutti i soggetti interessati sui bandi e sullo stato di avanzamento del Programma.

