C’è la consapevolezza che per il cessate il fuoco i tempi non saranno brevi, ma L’Unione europea è pronta a fare il massimo sforzo per la ricostruzione dell’Ucraina, devastata da tre anni di guerra con la Russia. Nella conferenza di Roma si è parlato di 10 miliardi di euro come primo passo di un “Piano Marshall” per Kiev. In prima fila la premier Giorgia Meloni con la presidente della Commissione Ue Ursula von der leyen e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

