La qualità della cucina Obicà

Nella sua ampia offerta gastronomica, il ristorante Obicà Mozzarella Bar racconta l’eleganza della qualità attraverso inaspettate sfumature di colori e di sapori.

Tutti i piatti del menù di Obicà Cagliari, nella Food Hall panoramica al 6° piano di Rinascente, sono realizzati con ingredienti di alta qualità, tutti forniti da produttori accuratamente selezionati per offrire agli ospiti del ristorante il meglio della tradizione gastronomica italiana.

A partire dalla regina della proposta Obicà, la Mozzarella di Bufala Campana DOP, prodotta esclusivamente con latte di bufala da caseifici selezionati e certificati dal Consorzio per la Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP, disponibile nella versione Classica, nella versione Affumicata e come Bocconcini di Mozzarella. Oltre alle Mozzarelle di Bufala, Obicà propone anche la Stracciatella e la Burrata Pugliesi, entrambe prodotte con latte vaccino.

Altre eccellenze italiane presenti nel menù di Obicà sono il Peperone Crusco di Senise IGP, il Caciocavallo Irpino stagionato in Grotta e salumi come il pregiato Capocollo di Martina Franca e l’originalissima Bresaola di Chianina.

Un partner storico di Obicà, fin dall’apertura del primo Mozzarella Bar a Roma nel 2004, è il Pastificio Gentile, che produce la pregiata Pasta di Gragnano IGP, da gustare in piatti come i classici Schiaffoni con Mozzarella e Pomodoro o nella Cacio e Pepe con Spaghettoni di Gragnano.

La Pizza Obicà

Una menzione speciale merita il comparto Pizza, il cui impasto si compone di una miscela di lievito madre naturale e farina di tipo 1 dell’antico Molino Paolo Mariani, il cui chicco, grazie alla macinazione a pietra, conserva tutte le parti più ricche di sostanze nutritive. Il lento processo di lievitazione di almeno 48 ore dona alla Pizza Obicà fragranza, leggerezza e sofficità.

Completamente in linea con la filosofia del marchio, ogni Pizza Obicà è guarnita con i migliori ingredienti della nostra tradizione, come Pomodoro Biologico dalla Puglia, Salumi e prodotti caseari oltre all’immancabile Mozzarella di Bufala Campana DOP.

La proposta di Pizze di Obicà accontenta i gusti più disparati: dalla classica Pizza Bufala DOP all’inconfondibile sapore deciso della Pizza ’Nduja di Spilinga con Pomodoro Biologico, Stracciatella, Grana Padano DOP al Basilico. Tra le proposte per l’inverno 2023/24 spiccano la Pizza Zucca e Tartufo Nero con Mozzarella di Bufala, Caciocavallo Irpino stagionato in Grotta, e la Pizza Mortadella Favola Gran Riserva con Mozzarella di Bufala, Pecorino Moliterno, Scorza di Limone, Salsa di Pistacchio.



Info e prenotazioni:

Obicà Mozzarella Bar

Food Hall 6° Piano – Rinascente Cagliari Via Roma

Tel. 070 3328478 - cagliari@obica.com

Per richieste eventi: eventicagliari@obica.com

Sito – Instagram – Facebook



