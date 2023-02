Il nuovo volantino è iniziato con tanti super sconti per prenderti cura della casa, risvegliare il giardino e organizzare i lavoretti fai da te tralasciati durante le feste. Pronti a correre da CFadda?

Le promozioni saranno valide fino al 5 marzo in tutti gli 11 punti vendita e per coloro che non possono recarsi in negozio, nessun problema: gli acquisti si possono fare comodamente online.

Prendi nota!

Svuotatutto Riscaldamento

Le temperature invernali si fanno ancora sentire quindi lo svutatutto riscaldamento merita la giusta attenzione. Il riscaldamento a pellet conviene ancora (https://www.cfadda.com/news/il-riscaldamento-a-pellet-conviene-ancora) quindi l’acquisto di stufe a pellet canalizzate o ventilate certificate con 4 stelle sono un ottimo affare. Hai bisogno di una fonte di calore aggiuntiva per il bagno o lo studio? Ci sono i termoventilatori, le stufe a idrocarburi e le stufe alogene. Camino lover? Acquista a prezzi scontati dei nuovi accessori per le tue serate davanti al fuoco.

Risveglia il tuo giardino!

La fine dell’inverno è per il giardinaggio un mese tra i più importanti e occorre essere preparati per fare un lavoro a regola d’arte! Qui la guida sui lavori da fare in giardino (https://www.cfadda.com/news/i-lavori-di-giardinaggio-da-fare-a-marzo) mentre a pagina 4 e 5 del volantino tutto quello che occorre per la potatura, i rinvasi e la concimazione di nuovi arbusti fioriti.

Manutenzione auto

Catene da neve, liquido antigelo e spazzole tergicristallo Bosch per affrontare le ultime nevicate e giornate uggiose. Nel volantino trovi anche super sconti sulle batterie auto, lubrificanti e tanti articoli per la manutenzione.

Lavori di casa fai da te

Idropittura e antimuffa, scale trabattelli, elettroutensili e tante soluzioni per il bagno. Da non perdere lo Speciale Casalinghi e Pulizie con il nuovo spin mop 360 e una selezione di articoli per la lavanderia.

Ricorda che CFadda cura ogni ambiente della tua casa quindi non perdere gli sconti sull’arredo interno giorno e notte.

