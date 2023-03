Avete già portato la primavera nella vostra casa e soprattutto nel vostro giardino?

Con il nuovo volantino CFadda, tante idee per far fiorire e arredare gli spazi esterni e dare un tocco di novità e freschezza a tutte le camere. I Super Sconti sono validi fino al 16 aprile in tutti i negozi CFadda Fai da te, anche nel nuovissimo punto vendita a Settimo S. Pietro, e online.

Il meglio del fai da te in 16 pagine di imperdibili offerte:



Giardinaggio

Con l’arrivo dei mesi più caldi occorre potenziare l’irrigazione e aiutare le nostre piante e i nostri fiori con i concimi giusti. CFadda pensa anche ai giardini più grandi con delle imperdibili offerte sulle macchine da giardino e su quegli articoli indispensabili per tutti i garden lover: carriola, forbici da potatura, guanti e pompa zaino.

Arredo Esterno

Resistenza e cura del dettaglio in tutti gli articoli CFadda per arredare i tuoi spazi all’aperto: set da esterno in vari colori, tavoli e sedie, lettini e sdraio in resina. E per le giornate più soleggiate gazebo, pergole e ombrelloni scontati fino al 30%.

Crea. Ripara. Illumina.

Cerchi ispirazione per dare un tocco nuovo e personale ai tuoi spazi? Ricorda che la primavera è il periodo perfetto per pitturare casa e farlo da soli è rilassante e gratificante! Trapani, levigatrici, lo speciale bticino e le offerte sull’illuminazione esterna completano le pagine sul bricolage, ricche di articoli che renderanno semplice e professionale qualsiasi progetto casa.

Gli Speciali CFadda di aprile

Trasloco imminente? Non perdere lo speciale Trasloco Facile, un kit completo per un cambio casa ordinato e veloce.

Gli immancabili della cucina firmati Tescoma: una cucina ben attrezzata è il segreto di ogni momento conviviale con la famiglia e gli amici.

Che primavera è senza il profumo delle grigliate? Per una perfetta area barbecue, sfoglia il volantino CFadda e ricorda che in negozio trovi un personale altamente qualificato che ti aiuterà a scegliere in base ai tuoi spazi e alle tue esigenze.

