Nicola Velotti, psicoanalista, professore, arteterapeuta e consulente filosofico, è considerato una figura chiave nell’ambito dell’arteterapia e della consulenza filosofica in Italia e in Europa. Con un ampio contributo alla diffusione e alla valorizzazione di queste discipline ha scritto numerosi libri e articoli su tematiche legate alla psicoanalisi, all’arteterapia e alla filosofia, consolidando il suo ruolo di pioniere in questi campi. Oltre alla sua attività clinica, svolge un’importante funzione accademica, insegnando e conducendo ricerche nel campo psicologico e artistico.

Nato l’11 novembre 1964 a Casamarciano, in provincia di Napoli, si laurea nel 1990 in Filosofia presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con una tesi che analizza i percorsi psicoanalitici freudiani nell’arte e nella poetica di Pier Paolo Pasolini. Successivamente, nel 1994, si specializza in Psicoterapia Analitica e in Training Autogeno presso l’Istituto di Ricerca Scientifica ARPAD di Roma e in Arteterapia al CISAT di Napoli. Queste formazioni lo portano a una carriera multidisciplinare, in cui combina il sapere filosofico, psicologico e artistico.

Nel 1991 pubblica “Il Manifesto Italiano dell’Arteterapia”, edito da Flaccovio Editore, con la collaborazione di artisti come Camillo Capolongo. In seguito conduce importanti laboratori di arteterapia in collaborazione con artisti e psichiatri, come Claudio Costa e Antonio Slavich, presso l’ex Ospedale Psichiatrico di Quarto di Genova, e con lo psichiatra Sergio Piro nell’ex Ospedale Psichiatrico di Aversa.

Nel 1994 partecipa al primo Convegno Internazionale sulla Consulenza Filosofica a Vancouver, organizzato da Ran Lahav e Lou Marinoff, dove entra in contatto con esponenti di spicco della consulenza filosofica. Lo stesso anno pubblica “il Manifesto Italiano della Pratica Filosofica” coadiuvato da filosofi come Gerardo Marotta, fondatore dell’Istituto Italiano di Studi Filosofici. Prosegue la sua formazione presso l’Università di Colonia, dove segue i corsi di Gerd Achenbach, fondatore della Consulenza Filosofica, sviluppando ulteriormente le sue competenze nel campo della consulenza filosofica. Grazie a queste esperienze ha favorito la diffusione di tali pratiche in case di cura per anziani, centri per minori a rischio e strutture per disabili.

Nel 1999 diventa arteterapeuta professionista per l’American Art Therapy Association e frequenta i corsi di Edith Kramer, una figura chiave per lo sviluppo dell’arteterapia. Nel 2000 fonda “Philosophic Therapy Center”, dove organizza corsi di formazione professionale per arteterapeuti e consulenti filosofici. L’associazione si propone di applicare teorie filosofiche e arteterapeutiche e offre corsi online su diversi argomenti, come Arteterapia, Consulenza Filosofica, Training Autogeno e Cinematerapia. Con sedi in tutta Italia e persino una succursale a Mumbai, in India, il centro ha attratto membri anche da altre nazioni, tra cui Bulgaria, Romania, Serbia e Svizzera.

Nicola Velotti è profondamente convinto che la filosofia e l’arte possano costituire strumenti efficaci per migliorare il benessere psicofisico dell’individuo. Questa visione nasce dall’incontro con figure di rilievo come Gerd Achenbach e Edith Kramer e dall’esperienza maturata nei laboratori creativi condotti in ex ospedali psichiatrici, case di cura, centri per minori a rischio e strutture per diversamente abili. La sua pratica include anche incontri individuali e di gruppo in ambito privato.

Si ispira a grandi pensatori della storia della filosofia, come Giordano Bruno, Spinoza, Hegel, Kierkegaard, Nietzsche e Heidegger. In ambito psicoanalitico, i suoi riferimenti principali sono Freud e Jung. Attraverso la sua ricerca e il suo lavoro clinico si concentra sull’applicazione pratica dell’arte e della filosofia con l’obiettivo di abbattere stereotipi e pregiudizi e stimolare un’interazione positiva con l’altro e con l’ambiente. La sua missione è aiutare le persone a riconoscere il valore della diversità e ad accettare pienamente se stesse.

Tra le sue pubblicazioni più importanti si annoverano: Il Manifesto Italiano dell’Arteterapia (1991), Il Manifesto Italiano della Pratica Filosofica (1994), L’arte secondo la psicoanalisi: le basi teoriche dell’arteterapia (2018), Pier Paolo Pasolini: l’arte poetica e filmica come terapia (2019).

Nicola Velotti è presente su diverse edizioni linguistiche di Wikipedia, quella in inglese, olandese, croato, albanese e su Wikimonde.

© Riproduzione riservata