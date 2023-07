Entro la fine di agosto il metano coprirà altri sei Comuni della Sardegna. Secondo il programma pubblicato dal Distributore Locale Medea, in queste aree ci sarà la conversione delle reti di distribuzione del gas cittadino dal GPL al metano. Il primo Comune a passare al metano è Buddusò, la cui conversione è prevista per il 3 agosto, a seguire Sedilo il 4 agosto, Mandas l’11 agosto, Simala il 22 agosto, Valledoria il 25 agosto e Siurgus Donigala il 30 agosto. Gaxa, il principale fornitore di gas e luce in Sardegna, ha esteso la sua attività di vendita in questi Comuni in seguito all’acquisizione del ramo di vendita della società Janagas.

Come evitare di rimanere senza gas?

Alla data di conversione prevista per ciascun Comune, la fornitura di GPL verrà automaticamente cessata, per cui è fondamentale sottoscrivere un contratto di fornitura di metano con Gaxa prima di tale data, in modo da garantire la continuità dell’approvvigionamento del gas senza alcuna interruzione del servizio. Inoltre, i cittadini potranno beneficiare di un’opzione energetica più conveniente, con un risparmio fino al 30% di spese rispetto al GPL in rete, e a minor impatto ambientale.

Come si passa al metano?

Passare al metano sarà semplice e rapido: dopo aver firmato il contratto, il Cliente sarà contattato da un tecnico installatore che adeguerà l’impianto a gas all’utilizzo del metano e fornirà la relativa documentazione certificata. Affidando i lavori ad un tecnico convenzionato con Gaxa, le spese di realizzazione o adeguamento dell’impianto saranno a carico dell’azienda sarda fino ad un massimo di 500 euro, IVA inclusa.

L’offerta di Gaxa

Gaxa fornisce attualmente energia elettrica in tutta la Sardegna e gas in rete ad oltre 55 mila clienti in 85 Comuni dell’isola, offrendo alle famiglie sarde il metano e, nei 4 principali capoluoghi altri gas in rete. Per sottoscrivere un contratto di fornitura con Gaxa e conoscere l’iniziativa, è possibile chiamare il numero verde gratuito 800 050 010 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00) oppure recarsi in uno dei numerosi punti vendita presenti sul territorio e/o consultare il sito web www.gaxaenergia.it.

