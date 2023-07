La Mereu Sardegna Trivellazioni è nata a Tertenia quasi 50 anni fa e da sempre persegue l’obiettivo di rendere più accessibile il patrimonio idrico.

L’approvvigionamento idrico può essere infatti problematico per agricoltori, privati e aziende in un’isola come la Sardegna, che affronta periodicamente situazioni di drammatica siccità. In tali contesti il ricorso a una fonte di estrazione d’acqua dal sottosuolo si rivela la scelta economicamente più vantaggiosa.

Fondata a Tertenia nel 1974 e guidata dal Titolare Gino Mereu, l'azienda è cresciuta costantemente negli anni, riuscendo ad evolversi da attività a conduzione familiare a grande impresa strutturata, in grado di offrire servizi di realizzazione e manutenzione pozzi su tutto il territorio regionale.

Nel percorso di crescita aziendale è stato fondamentale, e continua ad esserlo, il supporto della moglie, dei figli, dei nipoti e di altri familiari e collaboratori fidati, che svolgono funzioni in ambito commerciale, amministrativo e tecnico/operativo.

I grandi investimenti effettuati e che verranno effettuati in futuro, al fine di garantire la continuità di un servizio così importante in Sardegna, insieme all’adozione di tecnologie all’avanguardia, hanno reso l’azienda estremamente competitiva fino a diventare la più importante realtà nel territorio sardo nella realizzazione di opere di trivellazione e conseguente manutenzione.

La realizzazione di un pozzo richiede investimenti importanti, per questo è essenziale che venga svolta seguendo un progetto preciso, che si adatti alle condizioni dell’area di riferimento e rispetti il paesaggio circostante.

I materiali di qualità, le apparecchiature di ultima generazione e la professionalità degli operatori altamente qualificati sono solo alcuni dei punti di forza della Mereu Sardegna Trivellazioni.

A questi si aggiungono la decennale esperienza maturata sul campo e la rapidità di esecuzione dei lavori.

La Mereu Trivellazioni opera nelle province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari e offre servizi non solo di realizzazione ma anche di manutenzione dei pozzi, necessaria per salvaguardarne il corretto funzionamento e per scongiurare danni alla salute. Gli interventi vanno dalla manutenzione e pulizia ordinaria, indispensabile per evitare guasti e mantenere l’impianto al massimo della sua efficienza, fino alla riparazione di rotture accidentali o danni d’usura e al recupero della pompa incastrata, anche grazie a moderni strumenti di videoispezione.

La Mereu Sardegna Trivellazioni ha come obiettivo prioritario la soddisfazione del cliente, perseguito mediante l’impiego dei macchinari più sofisticati che garantiscono un’esecuzione impeccabile che dura nel tempo.

Per una valutazione di fattibilità, per richiedere un intervento su un pozzo già esistente o per avere maggiori informazioni potete visitare il sito https://www.mereusardegnatrivellazioni.it/ inviare una email

all’indirizzo mereutrivellazioni@gmail.com oppure contattare il numero +39 3289384225.

