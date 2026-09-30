Una violenta lite in cabina di comando tra il pilota di origine russa e il copilota ucraino all’origine dell’emergenza che ha interessato un volo della compagnia aerea FlyDubai decollato da Dubai e diretto a Tel Aviv.

Secondo quanto ricostruito, l’alterco tra i due, iniziato dopo il decollo, è rapidamente degenerato in colluttazione fisica, con uno dei due contendenti che ha anche perso i sensi.

Quando è stata lanciata l’emergenza si è ipotizzato potesse trattarsi di un dirottamento, tanto che sono anche decollati caccia israeliani per scortare il velivolo. Poi le autorità hanno fatto sapere che «non si è trattato di un incidente di sicurezza», escludendo il dirottamento. Dopo l’atterraggio – con il volo che è stato indirizzato in Arabia Saudita – è emerso il reale motivo dell’emergenza a bordo.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata