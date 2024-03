Nei giorni scorsi in tanti avranno notato i cartelloni presenti nelle strade di Cagliari che annunciavano una vera e propria "invasione" di topolini in città e gli articoli pubblicati su varie testate che ne parlavano. Abbiamo risolto il caso!

Negli ultimi giorni Cagliari è stata teatro di un evento unico nel suo genere! Un’ondata di topolini si è riversata per le strade, incuriosendo centinaia di persone. Una vera e propria “invasione” di roditori quella che ha interessato la città. Gli adorabili topini sono stati avvistati ovunque: si aggiravano per le strade della Marina, prendevano il sole nel lungomare del Poetto, ma soprattutto si radunavano nei cartelloni del centro cittadino.

La presenza di questi topolini ha scatenato l'attenzione dei cagliaritani che si sono chiesti di che cosa si trattasse: le signore al mercato ne hanno parlato davanti ai banconi della carne e del pesce, gli automobilisti al mattino hanno interrogato i vigili per sapere se i topini fossero passati di lì, mentre i bambini hanno provato la magica sensazione di vivere all’interno di un cartone animato Disney, vista la somiglianza tra i roditori dei cartoni animati e quelli comparsi a Cagliari. Anche sui social media il dibattito si è acceso: sono dei topi pericolosi? Servirebbero più gatti in città? Ma la domanda principale è una sola: da dove provengono questi topolini così vivaci?

Una squadra di investigatori si è messa alla ricerca della soluzione dell’enigma roditorio. Dopo un’attenta indagine, il segreto è stato svelato e il nido dei topini finalmente identificato.

Seguendo le tracce lasciate dal passaggio dei roditori, i nostri investigatori hanno scoperto la loro tana in via Calamattia, 2, a Cagliari, nella sede centrale di Acentro, concessionario n. 1 in Sardegna. Ad uno sguardo più attento la squadra ha notato che non si trattava di semplici topolini, bensì di topini piuttosto particolari: hanno le ruote, sono tutti color verde pastello, non hanno paura del traffico ma, anzi, amano circolare per la città, e soprattutto nascondono un cuore totalmente elettrico. Sono tutti concordi nell’affermare che il fenomeno topolini non è destinato ad arrestarsi, ma l’invasione aumenterà dal momento che Fiat ha finalmente lanciato sul mercato la nuova Topolino, la microcar elettrica facile e sicura da guidare.

Fiat Topolino è un'auto agile e compatta, perfetta per sfrecciare in città senza doversi preoccupare del traffico o del parcheggio. Può essere guidata da chiunque a partire dai 14 anni (con patentino) grazie alla sua omologazione come quadriciclo.

È molto più sicura e stabile di un mezzo a due ruote, un aspetto questo che rende felici tanti genitori bisognosi di rendere autonomi e indipendenti i propri figli adolescenti, ma timorosi di saperli costantemente alla guida di scooter e piccole moto.

È inoltre semplicissima da guidare grazie al cambio automatico, ai 2 semplici pedali di accelerazione e frenata e al raggio di sterzata più stretto che semplifica le manovre e i parcheggi.

Infine, è estremamente economica: non solamente perché la si può avere da soli 39 euro al mese con incentivi statali e leasing, ma soprattutto perché non necessita di licenze di guida. Chiunque abbia più di 18 anni può salire a bordo dell’auto e partire in totale autonomia senza dover spendere centinaia e centinaia di euro in corsi ed esami per conseguire la patente.

Guidare la nuova Fiat Topolino è anche una scelta etica: il suo motore 100% elettrico produce zero emissioni dirette di gas nocivi, contribuendo così a ridurre l'inquinamento atmosferico e mitigare i cambiamenti climatici. E a proposito di ambiente per chi volesse godere di una bella vista alla guida di una Topolino oltre alla versione classica con i bellissimi vetri panoramici c'è anche la versione "Dolcevita", perfetta per l'estate in Sardegna.

A conclusione delle "indagini" gli investigatori sono concordi nel sostenere che il fenomeno topolini sia ormai inarrestabile, e che altre centinaia di roditori verde pastello saranno pronte a invadere le strade della città.

È possibile effettuare un test drive nella sede Acentro in via Calamattia, 2, a Cagliari, e vivere l’esperienza in prima persona.

