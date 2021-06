La sede della Prof. Michele Tossani srl di Cagliari allarga i suoi spazi, aggiungendo nuovi locali a quelli già esistenti ha così raggiunto un’importante grandezza tangibile se solo si attraversa la via Dante durante una passeggiata.

Risarcimento danni da infortunio sul lavoro, mala sanità e incidenti stradali, sono questi i punti forti dell’azienda leader in Italia, che grazie alla lunga e comprovata esperienza in ambito tecnico, giuridico e medico legale, due anni fa, rispondendo alle numerose richieste, cresciute vertiginosamente in poco tempo, ha fatto il grande salto aprendo il proprio ufficio nel capoluogo sardo, dando, in questo modo, un contributo sempre più tangibile nel territorio d’intervento.

Un’esigenza che, oggi, si è fatta ancora più incalzante: sono, infatti, molteplici le richieste di assistenza giuridica gratuita, e in alcuni casi anche di supporto economico, rivolte alla Prof. Michele Tossani srl da parte di donne e uomini rimasti vittime di un sinistro. Da qui la necessità di ampliare la sede di Cagliari che ha raddoppiato gli uffici e i metri quadri, rafforzando anche lo staff con l’assunzione di nuovo personale e collaboratori nell’organico.

È impossibile, passando tra via Dante e via Donizetti, nel centro città, non far cadere l’occhio sulle imponenti e sontuose vetrine che si affacciano sulla strada, rimarcando l’importante presenza della Tossani a Cagliari.

Un dettaglio che crea anche maggiore sicurezza, la presenza in loco, dà, Infatti, a sensazione di sentirsi più protetti. Sapere che anche in Sardegna, nelle tre principali città dell’Isola Cagliari, Sassari e Olbia, la principale società nazionale specializzata nel risarcimento danni è presente in modo costante e solido, rende tutti tranquilli su come agire e a chi rivolgersi in caso di sinistro.

Essere accolti e rassicurati negli uffici dell’Infortunistica Tossani, l’azienda che ha costruito la propria autorevolezza su tutto il territorio italiano in settant’anni di esperienza è certamente un’enorme conquista per personale e assistiti che così operano in sinergia e fiducia.

Chiunque desiderasse avere maggiori informazioni può visitare il sito www.infortunisticatossani.net o chiamare il numero verde 800 699 181

© Riproduzione riservata