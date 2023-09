Il programma di conversione del gas cittadino dal GPL al gas naturale, pubblicato dal Distributore Locale Medea, sta proseguendo con successo nella nostra isola. Dopo i Comuni di Buddusò, Sedilo, Simala e Siurgus Donigala, a settembre sarà il turno di Mandas, Valledoria e Santadi, seguite da Genoni, Terralba e Arbus ad ottobre. Il programma si concluderà a dicembre con Budoni e il completamento della conversione di Olbia, suddivisa in tre fasi. Gaxa, il principale fornitore energetico sardo, ha esteso la sua offerta dedicata al metano a queste località.

Come passare al metano?

Passare al metano è semplice. Per i Clienti già serviti dal GPL in rete, basta sottoscrivere il nuovo contratto di fornitura Gaxa e procedere all’adeguamento dell’impianto interno. Coloro non ancora serviti dal gas in rete devono richiedere l’allacciamento, sottoscrivere il contratto indicando per cosa utilizzare il gas naturale (cottura, riscaldamento e/o acqua calda), e realizzare l’impianto a metano. Affidando i lavori al tecnico convenzionato con Gaxa, le spese di realizzazione o adeguamento dell’impianto saranno a carico dell’azienda sarda fino ad un massimo di 500 euro, IVA inclusa.

Per poter garantire la continuità della fornitura è necessario sottoscrivere il contratto prima della data di conversione del proprio Comune. Entro la fine del 2023, oltre 35.000 famiglie sarde potranno scegliere il metano, beneficiando di un’opzione a minor impatto ambientale e di un risparmio fino al 30% rispetto al GPL in rete.

L’offerta di Gaxa

Gaxa fornisce attualmente gas in rete ad oltre 55 mila clienti in oltre 90 Comuni dell’isola sarda, offrendo alle famiglie il metano e altri gas in rete. Per maggiori informazioni su come passare al metano con Gaxa, è possibile chiamare il numero verde gratuito 800 050 101, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00, consultare il sito web www.gaxaenergia.it o recarsi in uno dei numerosi punti vendita presenti sul territorio.

Punti vendita

Gaxa Store- Corso Umberto I, 68/72 - Olbia

Punto Gaxa – via Marmilla, 36 – Olbia

Punto Gaxa – Via Marceddì, 257 - Terralba

