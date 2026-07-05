Bonaria, processione a mare 

Migliaia di fedeli hanno assistito alla processione a mare, uno dei momenti più suggestivi delle celebrazioni per la Madonna di Bonaria, quest’anno coinciso con il centenario della consacrazione della Basilica. Il simulacro è stato accompagnato fino al molo Ichnusa prima di dare il via alla processione a mare, culminata nello specchio d’acqua antistante il Santuario di Bonaria. «Tra la Sardegna e la Madonna un’amicizia speciale», il messaggio dell’arcivescovo Baturi. «È sempre emozionante», raccontano invece i fedeli dalla passeggiata di Su Siccu.

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