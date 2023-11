Dal 9 al 10 novembre a Rimini Fiera, il Comune di Monserrato, rappresentato dall'Assessore all’Ambiente e Igiene Urbana Paola Piroddi e dalla Presidente della Commissione Bilancio Ramona Perra delegata dal Sindaco Tomaso Locci, che ringrazia per l'invito, è stato presente all’evento internazionale di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della green and circular economy, ospite dello Stand della Gesenu, Società che gestisce il sistema di igiene urbana nel Comune di Monserrato.

«Un Evento di importanza fondamentale – ha detto l’Assessore all’Ambiente del Comune di Monserrato Paola Piroddi -per rafforzare e consolidare la forte collaborazione che la nostra Amministrazione sta mettendo in campo con la Società Gesenu. Un momento di scambio e riflessione su nuove proposte per migliorare la nostra attività di raccolta differenziata a Monserrato soprattutto nella predisposizione di modalità di comunicazione che ci consentano di informare e sensibilizzare sempre più la cittadinanza al corretto conferimento dei rifiuti per aumentare le nostre percentuali di differenziata».

«Un'esperienza importante del nostro Comune – la dichiarazione del Presidente della Commissione Bilancio del Comune di Monserrato Ramona Perra delegata dal Sindaco Tomaso Locci - che, con la stretta collaborazione della Gesenu, sta implementando la sperimentazione di nuove soluzioni per un continuo ed efficace servizio di raccolta differenziata. Il nostro intento è quello di unire l'aspetto qualitativo a quello economico, cosi da efficientare la raccolta ed il risparmio in denaro dei nostri cittadini. La presenza in loco e l'evoluzione delle soluzioni è indispensabile per attuare i nostri programmi».

