Gaxa, il principale fornitore di energia elettrica e gas naturale in Sardegna, rafforza la sua presenza fisica e commerciale nell’isola sarda con l’apertura di nuovi punti vendita e l’avvio di importanti partnership strategiche.

L'azienda, già presente in tutto il territorio regionale con l’offerta luce e in oltre ottanta Comuni per la sola fornitura di gas in rete – tra gas diversi (Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari) e metano – servendo oltre 45 mila clienti, punta ad essere ancor più vicina ai cittadini sardi, presentando soluzioni energetiche all’avanguardia e un servizio sempre più efficiente e personalizzato.

I punti vendita Gaxa

Gaxa ha infatti recentemente aperto a Cagliari il suo primo Gaxa Store: il punto vendita dove poter sottoscrivere il contratto di fornitura di gas in rete ed energia elettrica e, in aggiunta, ricevere assistenza, scoprire i servizi di riqualificazione energetica e le molteplici opzioni energetiche su misura per la propria casa.

Quello del capoluogo isolano rappresenta soltanto la prima tappa di una strategia con cui l’azienda sarda mira a consolidare la propria presenza sul territorio, attraverso l’apertura di ulteriori dieci store entro la fine del 2023.

Il prossimo passo è l’inaugurazione, il 30 marzo, del secondo negozio a Sassari: una scelta che mira a “rafforzare ulteriormente la presenza dell'azienda nella città e nella sua provincia – ha dichiarato l’Amministratrice Delegata di Gaxa, Emanuela Gatteschi – “Questo è un territorio al quale siamo particolarmente legati perché una parte delle nostre radici è qui. E su queste radici intendiamo continuare a costruire la nostra esperienza, nel rispetto della cultura e delle tradizioni legate al territorio” - sottolinea.

La rete commerciale

Lo sviluppo territoriale di Gaxa non si limita alla sola rete di punti fisici, con l’apertura di altri dieci punti vendita prevista entro la fine di questo 2023. Attraverso l’avvio di sinergie commerciali con attività locali radicate nel territorio, l’azienda è oggi presente con venti punti vendita in ben tredici Comuni della Sardegna.

Oltre a Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari, Gaxa offre i suoi prodotti e servizi anche a Olbia, Alghero, Carbonia, Iglesias, Quartu Sant’Elena, San Sperate, Terralba e Tonara, raggiungendo un numero sempre maggiore di clienti in tutta la Sardegna.

Gaxa e il territorio

Fondamentali nel processo di crescita sono senza dubbio le iniziative strettamente connesse allo sviluppo del territorio, attraverso importanti collaborazioni istaurate con realtà culturali e sportive, come il Festival Letterario diffuso Entula, il Vela Club Cagliari e l’Alghero Calcio.

Gaxa investe sulla sua presenza territoriale per consolidare la sua posizione di leader nel settore dell'energia in Sardegna. L'azienda mira a creare una rete capillare di store e punti fisici in tutta la regione, per essere sempre più vicina ai cittadini e offrire soluzioni energetiche innovative, integrate e su misura, e un servizio personalizzato e di elevata efficienza. Ecco che Gaxa si conferma attenta alle esigenze dei sardi, contribuendo alla crescita e allo sviluppo della Sardegna.

