Solo nel 2022, la richiesta di impianti fotovoltaici è aumentata in tutta Italia del 12%, soprattutto in seguito all’aumento dei prezzi del gas che ha influenzato i costi di energia, materie prime e in generale, dello stile di vita.

In questo scenario, il fotovoltaico sta diventando sempre più una “scorciatoia” verso il risparmio e la produzione di energia più pulita.

Quando si parla di fotovoltaico quindi, è molto comune imbattersi in tanti tipi di realtà che possono risultare più o meno affidabili.

Dopo che ci sono giunte in redazione numerose richieste di informazioni affidabili al fine di fare “la scelta giusta”... In questa analisi daremo un’opinione su Fotodinamico, marchio Nazionale produttore di fotovoltaici innovativi in film sottile (made in Germany).

Prima però, analizziamo l’azienda e i suoi prodotti…

Fotodinamico Opinioni: Cosa rende unica Fotodinamico?

Fotodinamico è il marchio produttore di pannelli fotovoltaici tra i più all’avanguardia in Italia.

Ciò che rende unica Fotodinamico infatti è la tecnologia innovativa dei suoi impianti che, a differenza dei normali pannelli fotovoltaici in silicio, possono produrre energia elettrica anche in condizioni di luce soffusa e addirittura in condizioni di maltempo.

Mentre i normali pannelli in silicio necessitano di luce solare diretta e producono energia principalmente nelle stagioni calde e nelle ore del giorno in cui il sole è alto…

I moduli di Fotodinamico sono in grado di captare la luce diffusa anche in condizioni di scarsa luminosità, producendo energia anche col maltempo, all’alba, al tramonto e in condizioni di cielo coperto.

Ma non solo…

Oltre a un'efficienza migliore, la tecnologia a film sottile di Fotodinamico garantisce una maggiore durabilità dell’impianto (garantito per 10 anni) e una maggiore ecosostenibilità (la particolare struttura del modulo permette di riciclare il 95% del materiale semiconduttore e il 90% del materiale vetroso che compone il pannello).

Infine, uno dei motivi per cui Fotodinamico è tra le soluzioni più apprezzate dai clienti è il moderno design Total-black usato spesso come motivo architettonico dagli ingegneri che progettano l’impianto.

Punti di forza e punti deboli di un impianto Fotodinamico.

Fotodinamico Opinioni

Installare un impianto Fotodinamico, come abbiamo visto, comporta una serie di vantaggi per privati e aziende che decidono di investire in questa tecnologia…Ma anche alcuni svantaggi da tenere in considerazione prima di prendere una decisione definitiva.

Punti di forza e vantaggi degli impianti Fotodinamico

I principali vantaggi sono:

Maggiore efficacia

Fotodinamico produce energia anche col maltempo, non avendo bisogno di luce solare diretta ma solo diffusa.

I pannelli Fotodinamico possono quindi essere installati secondo tutti gli orientamenti (NORD, SUD, EST, OVEST) diversamente dai sistemi tradizionali che richiedono una esposizione esclusivamente a SUD.

Emissioni ridotte di CO2

Le emissioni di CO2 generate per produrre e utilizzare i pannelli Fotodinamico e tutte le loro componenti sono più basse di tutte gli altri sistemi a produzione solare.

Inoltre, la particolare struttura del modulo permette di riciclare il 95% del materiale semiconduttore e il 90% del materiale vetroso che compone il pannello.

Risparmio

La maggiore efficacia ed efficienza dei moduli Fotodinamico si traducono per il consumatore in una riduzione del costo in bolletta.

Addirittura, nel caso producessi più energia di quella necessaria (sia come privato che come azienda), potrai vendere l’energia in eccesso attraverso il GSE (Gestore dei Servizi Energetici).

Maggiore efficienza

I moduli Fotodinamico sono in grado di ottenere un’efficienza fino al 15% superiore rispetto agli impianti fotovoltaici di vecchia generazione.

Mentre nelle stagioni più calde i pannelli fotovoltaici tradizionali risentono della perdita di potenza dovuta all’aumento della temperatura di lavoro, i moduli di Fotodinamico sono in grado di mantenere il 100% dell’efficienza anche con temperature di 80° gradi, grazie all’utilizzo di materiali e tecnologie di ultima generazione.

Garanzia

Grazie alle eccezionali proprietà di resistenza dei materiali alle alte temperature e al tempo, Fotodinamico fornisce una garanzia di 10 anni sul prodotto, e di ben 25 sulla produzione di energia.

Punti deboli degli impianti Fotodinamico

I punti deboli principali sono:

Non si può camminare sui pannelli

Al contrario dei normali pannelli in silicio, gli impianti Fotodinamico sono composti in film sottile, un materiale che a fronte di un minor ingombro e un design “più moderno” NON consente di essere calpestato.

Gli impianti di Fotodinamico quindi non sono consigliati per privati e aziende che utilizzano il tetto come terrazzo o che necessitano spesso di “camminare” sul tetto.

Prezzi sopra la media di mercato

Essendo un prodotto di alta gamma, innovativo e caratterizzato da materiali unici, è difficile aspettarsi che i moduli di Fotodinamico siano “alla portata di tutti”.

I prezzi dei moduli di Fotodinamico variano in base alle esigenze del cliente e sono certamente sopra la media… Anche se bisogna dire che a fronte di un investimento maggiore, si potrà risparmiare maggiormente in bolletta.

Alta richiesta del prodotto

Non ci giungono informazioni riguardo ad eventuali liste d’attesa per poter acquistare e installare un impianto Fotodinamico. Ciò che è certo è che il marchio stesso sia delle volte costretto a rinunciare ad alcuni clienti vista l’alta richiesta dei suoi prodotti e servizi.

Opinioni su Fotodinamico.

Al di là delle caratteristiche tecniche del prodotto e della tecnologia innovativa utilizzata, l’ultima parola spetta sempre ai clienti finali.

Fotodinamico si posiziona su google.com con un’ottima media di 4,5 stelle su 5 in base alle recensioni ufficiali dei clienti.

Ecco alcune delle recensioni presenti:

“Ho installato a settembre l'impianto fotovoltaico, più precisamente il fotodinamico, veramente il top. Da subito ho notato competenza e serietà nell'azienda e nei ragazzi che hanno montato l'impianto che hanno saputo darmi una spiegazione ad ogni mia domanda o a un mio perché. Soddisfatto soprattutto del servizio assistenza nella persona del signor Riccardo cortese educato e paziente che ha risposto a qualsiasi mia domanda o dubbio consigliandomi e aiutandomi sul da farsi, persona veramente competente” - Daniele C.

“Azienda seria tecnici e installatori preparati e organizzati assistenza costante per verifica buon funzionamento dell’impianto.” - Maurizio S.

“L'agente di zona non è il massimo, dopo avermi paccato 3 volte, siamo riusciti a fare contratto e installare l'impianto. Gli installatori, l'azienda e soprattutto l'assistenza, a differenza dell'agente, sono veramente eccezionali.” - Amira A.

“Ho installato un impianto Fotodinamico nel mese di marzo e tutti coloro che hanno partecipato alla sua realizzazione lo hanno fatto con competenza, professionalità e cortesia. Dopo alcuni mesi i risultati in bolletta sono ben visibili e ad oggi riesco ad auto consumare la mia energia anche nelle giornate di maltempo grazie alle proprietà uniche di questi pannelli che, oltre ad essere stra efficienti, abbelliscono il tetto della mia casa grazie al loro design Total black!” - Alice A.

“Finalmente un'azienda seria nel settore fotovoltaico nel bresciano. Ci hanno fatto impazzire per approvare la pratica ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Assistenza assolutamente eccezionale! TOP” - Andrea F.

“Ho installato nel mese di febbraio.... ottima azienda ...in particolare sono soddisfatto del servizio di assistenza fornito da Riccardo cortese, gentile e preparato...bravi” - Stefano P.

Conclusioni.

Nonostante i prezzi del prodotto e del servizio siano sopra la media di mercato (probabilmente a causa di un prodotto qualitativamente migliore e innovativo), Fotodinamico si presenta come una realtà professionale, affidabile e orientata alla qualità del servizio.

L’azienda ha sedi a Milano, Cagliari, Roma e da febbraio 2023 anche a Catania.

Qualunque privato o azienda sparso per l’Italia (e non) può richiedere un impianto Fotodinamico via email (info@fotodinamico.it) oppure contattando il numero verde 800.64.25.77

© Riproduzione riservata