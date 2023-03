L'energia solare è una delle fonti rinnovabili più pulite ed efficienti a disposizione dell'uomo. Grazie ai pannelli fotovoltaici, infatti, è possibile trasformare i raggi solari in energia elettrica, riducendo al minimo l'impatto ambientale e i costi delle bollette.

Oggi, la tecnologia dei pannelli fotovoltaici ha fatto un passo avanti con Fotodinamico, il marchio italiano che installa speciali impianti solari a film sottile, in grado di garantire un'efficienza ancora maggiore rispetto ai pannelli fotovoltaici tradizionali in silicio.

Fotodinamico: la tecnologia a film sottile.

Il segreto dei pannelli di Fotodinamico sta nella tecnologia a film sottile, che consente di produrre energia anche in condizioni di luce soffusa o di maltempo.

A differenza dei normali pannelli in silicio, infatti, i moduli Fotodinamico sono in grado di captare la luce diffusa, producendo energia anche in presenza di nuvole o alba e tramonto.

Ma non è tutto: la tecnologia a film sottile garantisce anche una maggiore durabilità dell'impianto, che è garantito per 10 anni, e una maggiore ecosostenibilità.

La particolare struttura del modulo permette infatti di riciclare il 95% del materiale semiconduttore e il 90% del materiale vetroso che compone il pannello, riducendo al minimo l'impatto ambientale dell'intero ciclo di vita del prodotto.

Fotodinamico: i vantaggi per il consumatore.

Ma quali sono i vantaggi per il consumatore che decide di installare un impianto Fotodinamico?

In primo luogo, la maggiore efficienza del pannello solare si traduce in un risparmio economico sulla bolletta energetica, soprattutto nel lungo periodo.

Inoltre, i pannelli solari a film sottile possono essere installati secondo tutti gli orientamenti (nord, sud, est, ovest), diversamente dai sistemi tradizionali che richiedono un'esposizione esclusivamente a sud.

In questo modo, è possibile sfruttare al meglio la luce solare in tutte le sue sfumature, producendo energia anche nei periodi dell'anno in cui il sole è meno presente.

Ma non solo: i pannelli solari Fotodinamico garantiscono anche emissioni ridotte di CO2, sia durante la produzione che durante l'utilizzo contribuendo attivamente alla lotta contro il cambiamento climatico e riducendo l'impatto ambientale delle proprie attività quotidiane.

Infine, i moduli Fotodinamico sono in grado di ottenere un'efficienza fino al 15% superiore rispetto agli impianti fotovoltaici di vecchia generazione.

Ciò significa che è possibile ottenere una maggiore quantità di energia elettrica a parità di dimensioni dell'impianto.

Garanzie e assistenza

Fotodinamico offre ai propri clienti una garanzia di 10 anni sui propri prodotti, assicurando la massima affidabilità e durata degli impianti installati.

Inoltre, il servizio di assistenza è sempre a disposizione per fornire ai clienti una risposta tempestiva a qualsiasi esigenza di manutenzione o riparazione.

Punti deboli e svantaggi degli impianti Fotodinamico.

Ovviamente, come ogni tecnologia, anche gli impianti Fotodinamico presentano alcuni svantaggi che bisogna considerare prima di prendere una decisione definitiva.

Ecco quali sono i principali punti deboli:

Costi di installazione:

Gli impianti a film sottile di Fotodinamico hanno un costo di installazione più elevato rispetto ai pannelli in silicio, anche se questo investimento si ripaga nel tempo con un maggiore risparmio in bolletta.

Non adatti al calpestamento:

Gli impianti a film sottile di Fotodinamico non sono fatti per essere calpestati, è quindi consigliabile non installare gli impianti Fotodinamico su terrazzi o su altre superfici destinate al calpestamento.

Conclusioni

In definitiva, gli impianti Fotodinamico rappresentano una scelta vincente per chi cerca un'alternativa più efficiente e sostenibile ai tradizionali pannelli fotovoltaici in silicio.

La tecnologia a film sottile utilizzata da Fotodinamico garantisce un'efficienza maggiore, una maggiore durabilità e una minore emissione di CO2 rispetto ai pannelli tradizionali, offrendo al contempo un design moderno e accattivante.

Tuttavia, come ogni tecnologia, anche gli impianti Fotodinamico presentano dei punti deboli.

In ogni caso, prima di prendere una decisione definitiva, è sempre consigliabile valutare attentamente le proprie esigenze e le caratteristiche dell'area in cui si intende installare l'impianto, cercando il supporto di esperti o direttamente del team di Fotodinamico che saprà darvi indicazioni precise.

Per maggiori informazioni, contattare Fotodinamico scrivendo un’email a info@fotodinamico.it oppure visita il sito web ufficiale www.fotodinamico.it

