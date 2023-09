Gavoi, 8/9/10 settembre - Il Festival Esperienze e Suoni d'Acqua è pronto a ritornare con la sua seconda edizione, promettendo un'esperienza ancora più coinvolgente e immersiva nella bellezza della natura del territorio gavoese.

Questo straordinario evento, nato dalla volontà di connettere il pubblico alla natura attraverso esperienze uniche, avrà luogo nella pittoresca cornice del lago di Gùsana a Gavoi, dal 8 al 10 settembre.



Quest'anno, il Festival offre un programma ancor più ricco e diversificato, con tantissime attività legate all'acqua, alla terra e all'aria. I partecipanti avranno l'opportunità di essere coinvolti in laboratori creativi adatti sia agli adulti che ai bambini, praticare sport all'aperto, incontrare esperti del settore e godersi concerti entusiasmanti con alcuni degli artisti più importanti del panorama sardo e della scena internazionale.



Le attività del Festival sono state suddivise in cinque macroaree tematiche: terra, acqua, aria, food e concerti. Ogni categoria offre un'ampia scelta di esperienze progettate per soddisfare tutti.



Il Festival Esperienze e Suoni d'Acqua è un'opportunità imperdibile per tutti coloro che desiderano riconnettersi con la natura, esplorare nuove passioni e godere della bellezza della Sardegna in tutto il suo splendore.

