“Estate contro la violenza” è l’evento realizzato grazie alla collaborazione fra il Centro Commerciale I Fenicotteri e il Centro addestramento Soft Control del Maestro Pandolfi. Il progetto, fortemente voluto, nasce nella galleria del Centro Commerciale I Fenicotteri, uno dei centri commerciali dell’insegna Gallerie Sardegna, che identifica i centri gestiti in Sardegna dalla società di servizi e sviluppo immobiliare Nhood.

La centralità della persona si percepisce tramite tutti i progetti portati avanti dai Centri Commerciali di Nhood, da sempre attento al benessere sociale dell’individuo, dell’integrazione e dell’intera comunità.

L’evento scaturisce da un dato dell’Osservatorio dall'Eurispes, dove viene evidenziato che un giovane su 5 in Sardegna è vittima di cyberbullismo scolastico, il tipo più dannoso di attacco online. Il fenomeno è sempre più preoccupante e in continua crescita, richiede quindi un maggiore intervento. É qui che ha inizio la collaborazione continuativa, fra il Centro Commerciale i Fenicotteri e il Centro di addestramento Soft Control. L’unione degli intenti e il lavoro in sinergia, porta alla creazione dell’evento “Estate contro la violenza” pensato al fine di far conoscere, affrontare e dar rilievo alla problematica del cyberbullismo, bullismo e violenza di genere.

Un’iniziativa, che fa parte di una campagna nazionale e che vede Nhood in prima linea nel divulgare sull’isola, questo forte messaggio di sensibilizzazione.

Il programma, articolato in un’unica giornata, prevista per il 30 giugno dalle ore 16:00 alle ore 20:00, prevede tante attività:

corso gratuito di difesa personale, esibizioni di danza, musica e balli per animare questa giornata.

Un’occasione in più per recarsi al Centro Commerciale I Fenicotteri!

“Questo progetto è un contenitore ricco di iniziative ed azioni concrete. Oggi siamo in prima linea contro il bullismo e il cyberbullismo, perché crediamo, che occorra agire e fare prevenzione nei confronti di una tematica, che sta causando sofferenza a tantissimi giovani.” afferma Nadia Mombelli, Shopping Center Manager dei centri commerciali Nhood in Sardegna.

***

Gallerie Sardegna è l’insegna che identifica il network dei centri commerciali gestiti da Nhood nell’Isola e include: Olbia Mare a Olbia, I Fenicotteri a Cagliari e Porte di Sassari a Sassari. Sin dagli anni Novanta, rappresenta il punto di riferimento per cittadini e turisti in cerca di relax, shopping, intrattenimento, socialità e cultura. Con una superficie complessiva di circa 40 mila mq e circa 170 negozi - inclusi i più amati brand di abbigliamento e accessori, oggetti per la cura della casa e della persona, ristorazione, ipermercati e spazi destinati all’incontro, come i corner per il bookcrossing - i Centri di Gallerie Sardegna vantano nell’Isola il consolidato ruolo di leader nel mercato del retail real estate: le tre shopping destination sono state scelte da numerosi marchi - come Sephora, ZARA con l’intero gruppo Inditex e JD Sports - per aprire format innovativi e inediti. Alla ricca proposta di shopping, Gallerie Sardegna unisce un palinsesto di oltre 150 iniziative e animazioni annue, superando il tradizionale approccio commerciale: tra i servizi offerti ci sono numerose attività volte a sensibilizzare cittadini e visitatori sui principali temi del rispetto delle persone e del pianeta, realizzate con il supporto di enti pubblici (come Comuni e Regione), privati, e oltre 60 associazioni territoriali con cui Gallerie Sardegna mantiene rapporti di collaborazione continuativa. www.centroifenicotteri.it | www.centroolbiamare.it | www.portedisassari.it

Nhood Services Italy è una società internazionale di soluzioni immobiliari specializzata nel commercial real estate e nella rigenerazione urbana. Forte di un network globale consolidato – una holding, l’AFM (Association Familiale Mulliez) e oltre 1.000 collaboratori presenti in 11 Paesi -, Nhood affianca clienti e partner per creare, attivare e trasformare ogni tipo di asset class e promuovere una nuova visione urbana: dal retail al living, dagli uffici alla logistica, fino agli asset mixed-use. Nhood riunisce le principali aree di business del​ settore immobiliare con soluzioni che aiutano​ i proprietari di immobili, pubblici e privati, così​ come le aziende e i brand, a creare valore e generare il massimo potenziale dai loro asset. Collabora con le pubbliche amministrazioni in progetti di pubblico interesse, con l’ambizione di contribuire alla realizzazione di città più sostenibili, e si impegna nella trasformazione di asset esistenti in luoghi di vita dal triplo impatto positivo: People, Planet, Profit. www.nhood.it

© Riproduzione riservata