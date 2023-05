Climatizzatori a pompa di calore e fotovoltaico Plug&Play permettono di risparmiare in bolletta, ottimizzare i consumi e rendere le abitazioni più confortevoli, smart, sicure.

Il caro energia è un tema che tiene banco, così come in tutto il Paese, anche in Sardegna. Le esigenze delle famiglie sono semplici: avere delle soluzioni che permettano sì di risparmiare in bolletta ma anche di gestire i consumi di casa in maniera più efficiente. Soluzioni di questo tipo già esistono ed Enel X le mette a disposizione di tutte le famiglie sarde attente ai consumi e alla sostenibilità.

Le principali sono i climatizzatori a pompa di calore che consentono di riscaldare o raffrescare la casa. Per entrambe le modalità, si utilizza solo energia elettrica e nessun tipo di combustibile fossile. Una pompa di calore è 4 volte più efficiente delle migliori caldaie e il suo funzionamento richiede una quantità di energia elettrica molto bassa, tanto da garantire un risparmio del 40% dei costi totali annui di riscaldamento e condizionamento. Inoltre, con una pompa di calore aria-aria, il fabbisogno energetico per il riscaldamento di casa si può ridurre del 70%.

Gli scaldacqua a pompa di calore hanno una capacità che può andare dagli 80 ai 300 litri ed esattamente come i condizionatori assicurano alta efficienza energetica e risparmio sui consumi, si installano facilmente (in quanto non richiede la predisposizione di canne fumarie) e sono flessibili e semplici da utilizzare. Climatizzatori e scaldacqua a pompa di calore sono ancora più convenienti se combinati con un impianto fotovoltaico per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, che riduce la necessità di prelevare energia dalla rete elettrica arrivando fino a un 70% di autoconsumo nel caso in cui sia abbinata all’impianto anche una batteria di accumulo. Inoltre, per quelle abitazioni dove non si dispone di un tetto di proprietà, esistono soluzioni come il fotovoltaico da appartamento Enel X Sun Plug&Play che ha bisogno soltanto di un balcone o di una parete e di una presa di corrente dedicata per cominciare a produrre energia e garantire un 20% di risparmio sui consumi elettrici della casa.

L’offerta completa e a valore aggiunto di Enel X può accelerare la trasformazione, permettendo alle persone di risparmiare sui consumi energetici e di rendere efficienti, confortevoli, smart e sicure le case non soltanto della Sardegna ma di tutta Italia.

Tutte le soluzioni per l’efficientamento dei consumi di casa sono disponibili su www.enelxstore.com.

