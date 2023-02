La transizione energetica cambia il modo di produrre e consumare energia in tutti gli ambiti della vita quotidiana. Quello industriale non fa eccezione. Efficientamento dei consumi e sostenibilità, infatti, possono trasformarsi in opportunità per le aziende e per diversi motivi. L’energia elettrica è più controllabile di quella generata da combustibili fossili e non produce residui da smaltire, il che si traduce in un risparmio. L’azienda riesce a rispondere in maniera più efficace agli shock che periodicamente colpiscono il sistema. Infine, i consumatori, già da tempo e sempre di più nell’immediato futuro, dimostrano di preferire i brand attenti ai temi della sostenibilità.

Le aziende italiane hanno già tutti i presupposti per cogliere i vantaggi di questo processo ma c’è una regione che, per la sua combinazione di caratteristiche uniche, ha un ruolo speciale: alta elettrificazione dei consumi (28% rispetto al 21% della media italiana), grande disponibilità di fonti energetiche rinnovabili (eolico, solare e idroelettrico), scarsa metanizzazione, necessità di dismettere impianti di produzione di energia alimentati da fonti fossili possono fare della Sardegna l’esempio da seguire per la transizione energetica delle aziende in Italia.

Enel X supporta le aziende sarde che decidono di intraprende questo processo di evoluzione verso la sostenibilità. Lo fa proponendo un percorso di elettrificazione dei processi industriali in tre step.

Il primo step è il monitoraggio iniziale: Enel X analizza consumi energetici ed emissioni del cliente.

è il monitoraggio iniziale: Enel X analizza consumi energetici ed emissioni del cliente. Nel secondo step , le informazioni individuate aiutano a stilare una roadmap di sostenibilità, a individuare e implementare le soluzioni di elettrificazione dei processi aziendali più adatte in base alle caratteristiche e alle necessità del cliente.

, le informazioni individuate aiutano a stilare una roadmap di sostenibilità, a individuare e implementare le soluzioni di elettrificazione dei processi aziendali più adatte in base alle caratteristiche e alle necessità del cliente. Con la terza fase, comincia un circolo virtuoso di miglioramento continuo fatto di monitoraggio dell’efficacia delle soluzioni adottate e di pianificazione di implementazioni o interventi successivi.

La realizzazione del processo è resa possibile grazie a tecnologie e soluzioni all’avanguardia che Enel X mette a disposizione di tutte le aziende, come pompe di calore aria-acqua e acqua-acqua, resistenze elettriche, generatori di vapore elettrici e sistemi di riscaldamento a induzione. A tendere, l’azienda può costituirsi o entrare a far parte di una comunità energetica rinnovabile e, in tal modo, produrre da fonti rinnovabili e consumare l’energia di cui ha bisogno.

© Riproduzione riservata