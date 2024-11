ITS Academy Energia Sardegna e Nivea spa Lavanderia industriale stanno promuovendo la ricerca di 20 studenti neodiplomati e diplomati in materie tecniche, occupati o inoccupati, da inserire in un corso per Tecnico Superiore per impiantistica domotica – domotica 4.0 di 2.000 ore totali di cui 900 ore di teoria e di 1.100 ore di tirocinio in azienda.

Il corso oltre che conferire il titolo di Tecnico Superiore per impiantistica domotica e domotica 4.0, potrebbe permettere agli studenti di svolgere il tirocinio di 1100 ore nelle diverse sedi del gruppo Nivea, in uno degli stabilimenti di Assemini, Porto Torres e Olbia. Per la partecipazione al corso, totalmente gratuito per gli studenti, sono previste Borse di studio per tutti gli iscritti che rientrano nei requisiti richiesti dal bando.

A conclusione del percorso, previo superamento dell’esame di Stato, si otterrà il V livello EQF spendibile su tutto il territorio dell’Unione Europea.

La Fondazione ITS Academy Energia Sardegna è il primo istituto tecnologico superiore fondato in Sardegna, specializzato nella formazione tecnologica altamente qualificata. L’'obiettivo di tutti i corsi proposti è quello di fornire competenze specialistiche a 360° nell’ambito dell’efficienza energetica.

La Lavanderia industriale Nivea SpA è un'azienda sarda attiva nel settore delle lavanderie industriali, fondata nel 1967 da Martino Ferraguti. Il Gruppo Ferraguti è oggi composto da una serie di società produttive che erogano servizi di lavaggio, noleggio, sanificazione e sterilizzazione in diversi campi (tessile, strumentario chirurgico e degli abiti da lavoro). Nel periodo di alta stagione il gruppo impiega oltre 1.000 collaboratori.

Offerta Formativa:

Il Tecnico Superiore per l’impiantistica domotica, lavora nell’ambito della progettazione, gestione, verifica e manutenzione di impianti e sistemi energetici in contesti produttivi con particolare riferimento ai sistemi domotici. Conosce e sa realizzare smart energy systems, operando nel contesto della digitalizzazione del settore energetico. Possiede competenze specialistiche per il settore delle energie rinnovabili, realizza soluzioni e sistemi di efficientamento energetico in ambito industriale. Utilizza tecnologie abilitanti innovative in ottica di efficienza energetica e sostenibilità.

Tra le principali, le competenze maturate durante il percorso di formazione in una ITS Academy includono:

Progettare e gestire gli interventi di installazione e manutenzione degli impianti di produzione, approvvigionamento e distribuzione in ottica di sostenibilità, attraverso sistemi domotici di vario tipo e utilità;

Monitorare ed elaborare dati con tecnologie innovative per efficientare processi e impianti; Definire la fattibilità di un intervento attraverso analisi economiche e di impatto ambientale;

Definire e gestire i Key Performance Indicator (K.P.I.) interni (audit) ed esterni (perfomance) rilevando, reperendo e interpretando i dati statistici sull’efficienza energetica e proponendo interventi di miglioramento in ottica di sostenibilità.

Per la selezione e la partecipazione al corso inviare la propria candidatura, il proprio curriculum vitae e i moduli di domanda compilati scaricabili al seguente link https://itsacademyenergiasardegna.it/modulistica , a

segreteria@fondazioneitsmacomer.it e comunicazione@ferragutigroup.com

