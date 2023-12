Il Natale è l’occasione perfetta per le riunion e CFadda ha pensato di aiutare i suoi clienti ad ospitare amici e parenti senza rinunciare al comfort! Nel nuovo volantino CFadda troverete super sconti su tavoli allungabili e sedie pieghevoli per pranzi e cene in compagnia e se gli ospiti si fermano anche a dormire, ci sono i letti pieghevoli e le poltrone letto. In base agli spazi trovate diverse soluzioni per la scelta del nuovo divano e la cameretta dei ragazzi.



Se lo spazio a disposizione in casa è limitato, esistono diverse soluzioni pratiche e salvaspazio per ospitare gli ospiti. Tra le opzioni più interessanti figurano il divano letto e la poltrona letto.



Divano Letto Diano Pull Out

Dimensioni ancora più contenute: 145 x 88 x 86 cm

Elegante divano due posti con sistema Pull Out estensibile

Trasformabile in un letto dalle dimensioni di 190 x 112 cm

Pratico e adatto a spazi ridotti.

Per chi dispone di ancora meno spazio, la poltrona letto rappresenta un'alternativa versatile, adatta a essere utilizzata tutto l'anno e trasformata in un letto per gli ospiti quando necessario.

Poltrona Letto

Colore disponibile: grigio o giallo

Design scandinavo essenziale e moderno

Dimensioni poltrona: 76 x 80 x 74 cm

Dimensioni letto singolo: 76 x 184 cm

Ideale per spazi ridotti.

Se lo spazio è davvero un problema, è possibile valutare l’opzione brandina Pieghevole

Soluzione economica e funzionale

Dotata di ruote per una facile movimentazione

Dimensioni: 80 x 190 x 30 cm

Pratica da riporre in un ripostiglio e utilizzare solo quando necessario.

