Sempre più cittadini sardi stanno scoprendo i vantaggi e la comodità del gas di città e del metano, preferendoli ad altre fonti energetiche meno efficienti e più inquinanti. Grazie a Gaxa, principale fornitore di energia in Sardegna presente con la propria offerta in oltre 80 Comuni, il passaggio al gas in rete è facile e conveniente.

I lavori di allacciamento e post-contatore

Per passare al metano o al gas di città è necessario prima di tutto sottoscrivere un’offerta dedicata ai nuovi clienti Gaxa, in modo da avviare le procedure di allacciamento e attivazione della fornitura. Dopo aver firmato il contratto, ci saranno infatti due tipologie di interventi tecnici da svolgere: i lavori di allacciamento alla rete gas e i lavori di realizzazione impianto post-contatore. I primi consistono nel collegamento della rete di distribuzione del gas su strada al contatore del cittadino e sono di competenza del Distributore locale, mentre i secondi nella realizzazione dell’impianto a gas interno all’abitazione – dal contatore fino alle apparecchiature interne alla casa come piano cottura, caloriferi, ecc. – e nella successiva attivazione della fornitura del gas.

Servizio chiavi in mano

Gaxa offre ai propri clienti un servizio chiavi in mano, gestendo per conto del cliente tutte le pratiche e, se di interesse per il cliente, affidando ai propri tecnici convenzionati la realizzazione dei lavori di impianto. Attualmente, inoltre, è in corso l’iniziativa GasXTe che prevede che gran parte dei costi dell’impianto siano a carico dell’azienda sarda.

Una volta completata l’installazione, la famiglia potrà iniziare a beneficiare dei vantaggi del gas in rete come fonte di energia, migliorando la qualità della propria vita quotidiana. Gaxa rifornisce i 4 principali capoluoghi di provincia: Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari con l’offerta dedicata agli altri gas in rete mentre con l’offerta metano è presente in tutti gli altri Comuni, fornendo attualmente oltre 45 mila clienti.

