Approfondimento Patologie:

La miopia, l'ipermetropia e l'astigmatismo sono tutti disturbi della vista che possono causare difficoltà nella focalizzazione dell'immagine sulla retina dell'occhio.

La miopia è un disturbo in cui l'occhio è troppo lungo rispetto alla sua potenza di rifrazione, il che significa che la luce si focalizza davanti alla retina anziché su di essa. Ciò rende difficile vedere chiaramente gli oggetti distanti, ma la visione da vicino è generalmente nitida.

L'ipermetropia, al contrario, è un disturbo in cui l'occhio è troppo corto rispetto alla sua potenza di rifrazione, il che significa che la luce si focalizza dietro la retina anziché su di essa. Questo rende difficile vedere chiaramente gli oggetti vicini, ma la visione da lontano può essere relativamente nitida.

L'astigmatismo è un'altra condizione in cui la forma della cornea o della lente dell'occhio è irregolare, rendendo difficile la focalizzazione della luce in un unico punto preciso sulla retina. Ciò può causare visione sfocata o distorta sia da vicino che da lontano.

In tutti e tre i casi, solitamente possono essere utilizzati gli occhiali o le lenti a contatto per correggere la vista, migliorando la qualità della visione e riducendo l'affaticamento degli occhi e i mal di testa. Ma da molti anni, oramai, questa schiavitù degli occhiali e delle lenti a contatto è stata messa in secondo piano dalla possibilità di correggere completamente la vista ricorrendo alla chirurgia refrattiva. Soprattutto l’intervento LASIK è diventato quello più diffuso nel mondo per la correzione di questi difetti di vista, donando la libertà già a milioni di persone che si sono sottoposte a questa procedura.

La tecnica LASIK:

La tecnica LASIK (Laser-Assisted In Situ Keratomileusis) è una procedura di correzione dei difetti della vista che può essere utilizzata per trattare la miopia, l'ipermetropia e l'astigmatismo. Questa tecnica viene eseguita utilizzando un laser ad eccimeri per rimodellare la forma della cornea, che è la prima superficie trasparente dell'occhio che aiuta a focalizzare la luce sulla retina.

Prima dell'intervento, il paziente viene sottoposto a un serie di esami completi dell'occhio, rapidi e per nulla invasivi, per valutare la sua idoneità per la procedura. Questa serie di esami include una misurazione della curvatura della cornea, una topografia corneale, la Tomografia con Pentacam e con l’MS39 (tomografo laser), della profondità della camera anteriore dell'occhio e del diametro della pupilla in varie condizioni di luce (bassa, media, alta luminosità), Esame OCT della macula e del nervo ottico, Misurazione della pressione intraoculare e degli spessori della cornea, Controllo della retina centrale e periferica, valutazione della lacrimazione. Tutti questi esami vengono eseguiti solitamente in breve tempo senza procedure invasive e costituiscono una valutazione attenta e puntuale della salute oculare generale, permettendo di esprimere un giudizio molto preciso sulla possibilità di essere sottoposti ad intervento Lasik per la correzione dei difetti refrattiva presenti.

Va specificato che oggi, è possibile correggere una amplissima varietà di difetti refrattivi, seppure con tecniche differenti. Per cui, nel caso che, ad esempio la quantità di miopia sia troppo elevata per la tecnica LASIK, sarà possibile valutare una tecnica alternativa, che non assottiglia la cornea e che, tramite l’impianto di lenti intraoculari (ICL) permette di correggere fino a 18 diottrie di miopia associate a astigmatismo fino a 7 diottrie.

Durante la procedura LASIK, viene utilizzato un microcheratomo per creare un lembo sottile sulla superficie della cornea, oppure questo lembo può essere creato tramite un altro laser: il FEMTOLASER. Questo lembo viene piegato delicatamente per esporre il tessuto corneale sottostante. Successivamente, il laser ad eccimeri viene utilizzato per rimodellare la cornea, eliminando quantità minime (MICRON = MILLESIMI DI MILLIMETRO) di tessuto per correggere la curvatura irregolare dell'occhio.

Dopo aver terminato il trattamento con il laser, il lembo corneale viene riposizionato con cura sulla superficie dell'occhio. Il lembo aderirà naturalmente al tessuto sottostante e guarirà rapidamente.

L’unica sensazione potrà essere quella di una leggera sensazione di pressione durante l'intervento LASIK, generalmente ben tollerata. La procedura dura solo pochi minuti per ogni occhio e il paziente può tornare a casa lo stesso giorno, senza alcuna benda.

La correzione della vista con LASIK è una procedura sicura ed efficace che dà risultati notevoli per la correzione della miopia, dell'ipermetropia e dell'astigmatismo.

Ovviamente, come per qualsiasi procedura medica, sono da considerare le condizioni preoperatorie, come risulteranno dalle valutazioni degli esami preliminari. Sarà importante poter discutere ogni dettaglio con il paziente, prima di procedere all’intervento. I nostri medici ed in particolare il chirurgo sarà lieto di dare tutti i dettagli sulla situazione del paziente e sulla procedura LASIK.

Sono ormai oltre trenta anni che al Centro Vista si eseguono interventi LASIK, siamo stati i primi in Sardegna ad adottare questa tecnica. Sono migliaia i casi trattati e aumentano di anno in anno.

