Ci siamo! Siamo nel Mercato Libero dell’energia

Dal 1° luglio 2024, il mercato dell'energia elettrica e del gas naturale in Italia ha visto una trasformazione significativa: il passaggio definitivo al mercato libero. Questo cambiamento rappresenta un'opportunità straordinaria per consumatori e aziende di scegliere liberamente il proprio fornitore di energia, beneficiando di offerte personalizzate e vantaggi economici. Ma è davvero così facile scegliere un nuovo gestore? Ogni giorno siamo inondati di offerte sull'energia, come si fa a scegliere quella più adatta a noi?

Mercato Tutelato VS Mercato Libero

Nel Mercato tutelato, in vigore fino al 30 giugno 2024, i prezzi di elettricità e gas erano stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) sia per i consumatori domestici che per le piccole imprese.

Dal 1° luglio 2024, invece, tutti i clienti che finora erano serviti nel mercato tutelato, sono stati coinvolti nel processo di liberalizzazione, che ha consentito a circa 9 milioni di utenze di abbandonare il mercato tutelato e di scegliere tra le diverse offerte proposte da un nuovo fornitore, salvo specifiche categorie di utenti comunque tutelate.

Clienti “Vulnerabili”

Come anticipato, non tutte le utenze sono state coinvolte dalla fine del servizio di maggior tutela: infatti, i clienti domestici cosiddetti “vulnerabili” possono rimanervi. Si tratta di coloro che:

Si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (percettori di bonus sociali, ad esempio)

Si trovano in comprovate e gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica (e ove presenti persone in tali condizioni)

Sono soggetti con disabilità (art. 3 L.104/92)

Hanno un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi quali calamità naturali

Hanno un’utenza in un’isola minore non interconnessa

Hanno un’età superiore ai 75 anni

Per queste categorie, il mercato tutelato continuerà a restare attivo anche dopo il 1° luglio, garantendo continuità e stabilità nei servizi energetici.

Se, dunque, un consumatore vulnerabile è soddisfatto del proprio attuale fornitore e delle condizioni contrattuali offerte dal mercato tutelato, potrà scegliere di non passare al mercato libero finché non sarà obbligatorio.

È bene però ricordare che, se lo desiderano, anche gli utenti di queste categorie potranno scegliere l’offerta del mercato libero che preferiscono, magari optando per una tariffa più conveniente rispetto ad altre soggette a rincari.

Riassumendo

Se i clienti attualmente serviti dal mercato di maggior tutela non sceglieranno autonomamente un fornitore sul mercato libero entro luglio 2024, verranno accompagnati nel cosiddetto “servizio a tutele graduali” per 36 mesi, un servizio con condizioni economiche definite da ARERA e differenziato sulla base dell’esito di aste aggiudicate a seconda della zona geografica di appartenenza.

Se invece passeranno al mercato libero, potranno scegliere liberamente il proprio fornitore di energia, con l’opportunità di capire quale sia l’offerta più conveniente e che risponda meglio alle esigenze della propria famiglia.

Ajò Energia: Un'opzione locale e affidabile

Esiste una realtà sarda chiamata Ajò Energia che, con il suo Servizio Clienti interno sempre pronto a fornire supporto e assistenza, porta avanti la sua natura locale e vicina ai propri utenti, con uno sguardo costante alle novità del mondo dell'energia, della sostenibilità e della tecnologia. La priorità? Crescere mantenendo il proposito di sartorialità per il piccolo o grande cliente, consci che “scegliere sardo” debba avere dei vantaggi oggettivi.

Il passaggio al mercato libero è un'opportunità da non perdere per risparmiare sulla bolletta e per contribuire alla sostenibilità ambientale. Scegliere un gestore sardo può rendere questo passaggio più semplice: in questa fase delicata di scelte e cambiamenti, Ajò Energia offre infatti il supporto del proprio Servizio Clienti per tutti coloro che desiderano scegliere una tra le sue offerte proposte.

Per ulteriori info visita il sito https://ajoenergia.it

