Con un lungo post pubblicato su Instagram Wanda Nara ha raccontato l’ultimo periodo passato con il marito Mauro Icardi, sospettato di averla tradita con Eugenia China Suarez, e la decisione finale della coppia sulla loro storia d’amore. Parole destinate – forse – a chiudere ogni polemica.

“Le foto che ho caricato negli ultimi mesi mostrano quanto eravamo bravi e quanto eravamo felici - si legge nel messaggio -. Da quello che è successo, sono rimasta molto ferita. Ogni giorno chiedevo a Mauro il divorzio. Quando si è reso conto che non si poteva tornare indietro, mi ha detto che non potevamo continuare così, che se separarci era l'unico modo per porre fine a tanto dolore, allora dovevamo farlo. Siamo andati dall'avvocato. In due giorni Mauro ha accettato tutte le condizioni e abbiamo firmato l'accordo”.

“Il giorno dopo mi ha scritto una lettera come nessuno mi aveva mai scritto: ‘Ti ho dato tutto e tu hai tutto, spero che tu possa essere felice perché questo mi renderebbe felice’. E lì ho capito una cosa: che avendo tutto non ho niente se non sono con lui. Sono sicura che questo brutto momento che stiamo attraversando ci rafforzerà come coppia e come famiglia. L'importante è che entrambi abbiamo avuto la libertà di porre fine alla nostra storia di 8 anni, ma con la nostra anima stanca di piangere ci siamo scelti liberamente di nuovo. Ti amo Mauro”, ha concluso la procuratrice.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata