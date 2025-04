Prima fuori a cena nel cuore di Brera a Milano, poi tutta la notte in discoteca. Ma non è nato un nuovo flirt tra Fedez e Clara, come si è ipotizzato sui social, bensì una collaborazione musicale.

L’aveva anticipata il rapper di Rozzano lo scorso 12 marzo postando uno scatto in cui compariva nel suo studio di registrazione in compagnia di una cantante misteriosa. Nessun dubbio, secondo i fan si trattava proprio di Clara Soccini, la 25enne di Varese cantante e attrice nella fiction Rai Mare Fuori.

Un mese dopo eccoli insieme: i due sono andati a cena, scrive Chi, ma non da soli, bensì con Eleonora, l'assistente di Fedez e altri due amici. Poi tutti insieme hanno preso un tavolo all'Armani Privè.

A quanto pare i due artisti stanno preparando la prossima hit estiva, un progetto partito forse dall’ultimo Festival di Sanremo di cui entrambi sono stati concorrenti.

