“Fu un colpo di fulmine a un pranzo elettorale in Sardegna”.

Virginia Saba ha raccontato come è nata, due anni e mezzo fa, la relazione tra lei e Luigi Di Maio: è stato un amore a prima vista.

Il primo incontro tra la giornalista, originaria di Selargius, e il ministro è avvenuto nel gennaio del 2009.

"Credo gli sia piaciuto parlare di temi ultraterreni, musica, arte. Lo guardavo fra tanti che gli facevano domande e pensavo: questo ragazzo non si può godere la vista del mare", ha spiegato Saba.

"Io sto con una persona che dà a tutti e quindi non ha mai molto tempo per me. Per cui, ho capito che l’amore, invece, è dare: è essere felici quando procuri un sorriso", ha aggiunto.

"Amare significa comprendere il sogno dell’altro senza dimenticare il tuo", ha affermato ancora la giornalista, spiegando quale sia la ricetta che fa funzionare la loro storia: "Serve infinita pazienza. A volte scleri, discuti, ma è un percorso, un ‘tendere a’".

"Sa qual è un bell’esercizio di felicità? Anticipare i suoi bisogni. Anche solo accorgermi che sta finendo il dentifricio nel beauty", ha concluso Saba.

