"Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata. Non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti”. Così Vanessa Incontrada, star in copertina del nuovo numero di Vanity Fair, che ufficializza così la fine della sua relazione con il compagno Rossano Laurini, l’uomo da cui ha avuto suo figlio Isaia e con cui è stata negli ultimi 15 anni.

Dopo aver chiarito di stare vivendo un periodo di trasformazione interiore, Vanessa ha quindi spiegato di essere sempre rimasta in silenzio sulla questione "crisi di relazione" a differenza di altre due sue colleghe del mondo dello spettacolo, Michelle Hunziker e Ilary Blasi, per ragioni di riservatezza.

"Sono scelte, non so cosa sia meglio - ha poi commentato Vanessa - Quando si fa un comunicato c’è una grande intelligenza dietro, perché fa chiarezza e azzera interessi morbosi. L’altra scelta è il silenzio, che si fa altrettanto per tutelare la propria vita"

La quarantaquattrenne spagnola naturalizzata italiana ha poi espresso la volontà di avere un altro figlio, un “grande desiderio” e “una nuova passione”. "Però se arriva arriva, se non arriva non arriva. In generale, non mi dò limiti. E nessuno dovrebbe darseli, una persona può decidere di fare quello che vuole" ha poi concluso spiegando di stare vivendo un momento di grande trasformazione come compagna, mamma ma soprattutto donna.

Quanto a Giorgia Meloni e all’aborto: “Nel 2022 sentire ancora dire determinate cose sull'omosessualità, sul genere sessuale, sui migranti, sull'aborto mi lascia sbigottita. È un insulto che si parli ancora di vietare l'aborto, che in America abbiano deciso di annullare la sentenza che garantiva il diritto all'aborto, è un danno per tutto il mondo. Una donna non libera di decidere della sua vita è qualcosa di gravissimo”.

(Unioneonline/v.l.)

