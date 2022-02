Una lite di cui ai tempi si era discusso molto, ma che in realtà era nata per motivi mai chiariti finora. A svelare il retroscena è adesso uno dei protagonisti, Valerio Scanu, il cantante che ha spopolato nell’ottava edizione di “Amici”, il programma di Maria De Filippi. E proprio con la conduttrice a un certo punto sarebbe successo qualcosa che ora Scanu ha raccontato al settimanale “Nuovo” riconoscendo di aver sbagliato qualcosa in quell’amicizia e facendo una sorta di mea culpa: “Se ci fosse stato qualcuno a calmarmi sarebbe stato meglio – ha detto – In quel periodo forse ero un po’ fuori di testa”.

Ma cosa era accaduto? Nel 2015 il cantante aveva deciso di prendere parte al reality “L’isola dei famosi”, sembra però che la De Filippi gli aveva promesso di aiutarlo con un rilancio di carriera nel mondo della musica, ad esempio con la partecipazione al serale di “Amici”, cosa che poi non si sarebbe avverata. E Valerio sarebbe andato su tutte le furie.

