Valeria Marini si confessa periodicamente, va a messa e prega tutte le sere.

Lo rivela in un’intervista al Corriere della Sera: “Ave Maria, Padre nostro e Gloria al padre. Ma va bene anche una preghiera che ti viene dal cuore a seconda del momento: essere forte, non farmi prendere dallo sconforto, la salute di mia madre... Non c’è domenica che non senta l’Angelus, spesso lo condivido anche sui social: questo papa è un santo, vorrei tanto conoscerlo”.

Un anno fa ha addirittura pensato di farsi suora “dopo tante difficoltà. Mi sono detta: ora prendo i voti e mi chiudo in convento. Ne ho parlato con mia mamma e con un sacerdote. Ma poi ho capito che questa scelta non può essere una fuga dalle difficoltà, non sarebbe giusto. La scelta giusta è pregare, aiutare gli altri ed essere una cattolica praticante”.

La Sardegna è sempre nel cuore: “Sono una sarda nata a Roma. In Sardegna mi sono trasferita a 7 anni dopo la separazione dei miei genitori. Ma io sono molto orgogliosa di essere sarda e di averne assimilato i valori, la lealtà, la forza di volontà, il rispetto per gli altri, la testardaggine, la generosità di condividere quello che hai conquistato”.

Ci sarà anche lei nel cast di “Tale e quale show”, in onda su Rai 1 dal 30 settembre con la conduzione di Carlo Conti: “Ho studiato canto per il provino e continuerò a prendere lezioni”.

Intanto oggi si gode un nuovo amore, quello dell’imprenditore 35enne napoletano Eddy Siniscalchi: “L’età è solo un numero. È meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama ‘Vita mia’. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera”.

Anche se il grande amore resta mamma Gianna Orrù: “Il podio dei miei affetti è suo”.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata