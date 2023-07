«Ho tanti ricordi belli nella tenuta dei nonni materni, era un parco giochi, con conigli e galline e tanti cuginetti con cui giocare».

Rammenta così, Valeria Marini, la sua infanzia trascorsa in Sardegna. Rivelazioni amarcord per l’attrice e soubrette, affidate a un’intervista al Corriere della Sera.

E Valeria sottolinea anche in che cosa, oltre che nell’accento che ogni tanto ancora oggi “scivola” sul sardo, è isolana “vera e pura”: «Nei valori che mi ha insegnato mamma: lealtà, sincerità, generosità. E testardaggine: volere è potere».

Ma legati alla Sardegna sono anche ricordi che riguardano il cuore. Come quelli del suo flirt con Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti: «L’ho conosciuto in un locale di Porto Rotondo, io ragazza immagine, lui dj, eravamo giovanissimi. Meraviglioso, solare, giocoso. Mi ha insegnato a guardare le stelle in cielo nella notte di San Lorenzo. Durò un anno», spiega Valeria. Che, anche, si sbilancia: «Lorenzo baciava bene? Mai detto, però è vero».

