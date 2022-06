Di lui vuole che si parli solo per le sue imprese con la maglia della Roma, ma sempre più spesso, invece, il suo nome compare tra quelli dei personaggi che alimentano il mondo del gossip. Nicolò Zaniolo è in vacanza in Sardegna con un amico e il con il fidanzato della sorella e in questi giorni ha trascorso alcuni momenti in barca con Tommaso, il figlio avuto quasi un anno fa dalla ex fidanzata Sara Scaperrotta.

I due si erano lasciati quando lei era incinta, con non poche polemiche. Poi l’attaccante si era legato a Chiara Nasti, la blogger napoletana che ora aspetta un figlio da Mattia Zaccagni (della Lazio), e anche in questo caso non sono mancati sfottò e battute.

Ma Zaniolo ora pensa al riposo prima che ricominci la preparazione e vuole dedicare del tempo al figlioletto. Lontano da sguardi indiscreti, è stato però “pizzicato” da “Chi” mentre era in barca, foto che mostrano un ragazzo sereno e che sembra trovarsi a suo agio nei panni di giovane papà.

