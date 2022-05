Bebè in arrivo per Mattia Zaccagni e Chiara Nasti. Il centrocampista della Lazio e l’influencer napoletana hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio. È stato il futuro padre a svelare la gravidanza durante la partita con lo Spezia, esultando col pollice in bocca e il pallone infilato sotto la maglia per simulare il pancione.

I due, che si frequentano da qualche mese, avevano tenuto la notizia riservata fino a ieri.

Chiara, 24 anni e sorella di un’altra influencer, Angela, ha troncato l’anno scorso una relazione con un altro giocatore, Nicolò Zaniolo. Da subito, appena cominciata la storia con Zaccagni, si è detta subito molto innamorata e non ha lesinato foto sui social dei loro momenti romantici e delle loro vacanze. Oggi su Instagram ha pubblicato anche un video con l’ecografia.

(Unioneonline/s.s.)

