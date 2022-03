La data è stata fissata: sabato, a Lesmo, a Villa Gernetto, Silvio Berlusconi festeggerà con Marta Fascina un “matrimonio simbolico”, con uno scambio di doni. Sarà un pranzo al quale prenderanno parte gli amici della coppia e i figli del Cav, ma non al completo.

Chi ha cercato di scoraggiare l’85enne Berlusconi a organizzare l’evento senza alcun valore giuridico e che tra l’altro arriva in un momento storico drammatico – essendo lui un personaggio comunque sulla scena politica – non ha avuto successo. E nemmeno la sua compagna – più giovane di 53 anni – ha voluto sentire ragioni, dato che probabilmente non le era piaciuto affatto dover rinunciare a un vero e proprio matrimonio.

Le cerimonia, comunque, non sarà sfarzosa, gli invitati sono tra i 50 e i 60 e la coppia si scambierà delle promesse d’amore.

