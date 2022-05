Così come sui social aveva annunciato la sua gravidanza, Britney Spears ha pubblicato in queste ore un messaggio per dare una drammatica notizia, quella di aver perso il bimbo che portava in grembo per un aborto spontaneo.

“È un momento devastante per ogni genitore - ha scritto su Instagram - forse avremmo dovuto aspettare il momento in cui saremmo stati più sicuri, ma eravamo così felici di annunciare la bella notizia. Il nostro amore reciproco è la nostra forza. Continueremo ad allargare la nostra splendida famiglia”.

Britney e il suo compagno, il personal trainer di origine iraniana Sam Asghari, chiedono ora che venga rispettata la loro privacy.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata