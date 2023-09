Fiori d’arancio per Gessica Notaro e il suo amato Filippo Bologni. Oggi il matrimonio in una location da sogno, la reggia di Venaria Reale, in provincia di Torino. Un evento in grande, studiato nei minimi dettagli, per il quale sono attesi circa 500 invitati.

L’attivista ha trovato l’amore con il campione di equitazione che le ha chiesto la mano a Verona, durante la Fieracavalli. L’atleta, davanti a tutti, aveva stupito la sua compagna con un anello e la proposta. E Gessica aveva detto “sì”. Tra le indiscrezioni anche la scelta della coppia di non chiedere regali ma di suggerire a parenti e amici di fare una donazione a favore delle donne vittime di violenza.

La Notaro è diventata un personaggio pubblico e volto televisivo dopo lo sfregio al volto con l’acido compiuto dal suo ex compagno, nel 2017. Da lì il suo impegno nel sociale e nel contrasto alle violenze di genere.

