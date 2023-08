Doveva essere una serata magica da passare in compagnia dei parenti e degli amici più cari. Tutto era pronto per la proposta di matrimonio tanto attesa. Ma Massimo Segre – noto banchiere torinese – ha lasciato gli invitati senza parole svelando i tradimenti della compagna, l’ex grillina Cristina Seymandi.

Nel bel mezzo della festa Segre avrebbe richiamato l’attenzione dei presenti, lasciando intendere che era giunto il momento del discorso speciale. E invece, lasciando trapelare un velo di emozione e agitazione, ha troncato la relazione con un lungo discorso. «Sono tanto deluso, ho il cuore a pezzi. Ma lo dovevo fare. Ti dono la libertà. Ora sei libera di andare in vacanza con il tuo avvocato. È tutto pagato».

Lei non replica, non tenta di fermarlo. Ascolta, si gira verso gli ospiti e poi con la faccia china attende la fine dell’intervento. La folla non accenna un commento e assiste alla rottura. Il banchiere parla anche di un’altra relazione della donna, «con un noto industriale». Il video dell’accaduto, condiviso sul web, ha confermato le chiacchiere che da due settimane avevano come protagonisti gli (ormai) ex fidanzati.

Al termine del discorso lui ringrazia, chiede scusa e se ne va. Non prima di aver ribadito la stima provata nei confronti di lei. «Al rientro dal viaggio potremo valutare di continuare con una collaborazione professionale. La nostra storia insieme, invece, finisce stasera. Ti auguro di brillare nella vita come hai fatto in questi anni», conclude Segre.

