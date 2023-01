«Quando due persone che hanno un figlio si separano si soffre sempre, perché è difficile in quella situazione dare il meglio di sé».

Inizia così il monologo del conduttore Teo Mammucari durante la trasmissione “Le Iene”, andata in onda ieri sera. Così come previsto dal format, che in ogni puntata dedica uno spazio a discussioni e spunti di riflessione, la puntata ha coinvolto il noto volto della tv italiana che ha raccontato la propria esperienza da genitore, dopo la separazione con l'ex compagna Thais Wiggers.

Con la voce rotta dall’emozione Mammucari – che mai prima d’ora aveva parlato così apertamente della sua vita privata e della sua esperienza da genitore – ha raccontato di quando non ha visto sua figlia Julia, che si trovava in Brasile con la madre, per tre anni.

«Una volta mi ha detto che la colpa del mio malessere era lei, perché se non ci fosse stata io non avrei sofferto così tanto. Le ho risposto che lei non è “il problema”, lei è la mia forza. E ho capito in quel momento che quando ti separi non devi pensare ai tuoi problemi, devi pensare ai tuoi figli. È solo così che puoi essere un buon genitore. A tutti i papà voglio dire – conclude lui – di non cercare rivincite, pensate solo ai vostri figli».

