“Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita".

Stefano De Martino prova a mettere a tacere i gossip sul presunto ritorno di fiamma con l’ex moglie Belen Rodriguez. Mantengono un bel rapporto, questo è vero, come è vero che continuano a vedersi. Ma lo fanno soprattutto per amore del loro bambino, Santiago, di otto anni.

"Sarebbe strano il contrario – dice il ballerino e presentatore - cioè vedere due persone che hanno un figlio e non si incontrano più. Ammetto che per tanto tempo e per mille motivi non ci hanno mai visto assieme, però in una madre e in un padre che magari passano la domenica insieme con il loro bambino io non ci vedo proprio niente di straordinario”.



Sul fatto che i paparazzi li abbiano sorpresi sotto casa a tarda sera: “Un padre e una madre si possono ‘scambiare’ il figlio alle nove di sera o alle nove del mattino – spiega -. Io vado avanti e indietro da casa sua e lei da casa mia, come tutti i divorziati d’Italia. E la conquista per due genitori separati come noi deve essere proprio quella di andare al di là di un fallimento matrimoniale”.

Per lui la famiglia “è una cosa fondamentale. Attorno a essa gira la mia vita. La mia vita è il lavoro, la famiglia, mio figlio, la madre di mio figlio: sapere che stanno bene tutti, sapere che è tutto ok, quello è fondamentale per me. Quindi, insomma: del gossip me ne faccio una ragione, passerà questa smania”. Il ritorno di fiamma in estrema sintesi “non c’è, altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo”.

Il loro matrimonio risale al 2013, il divorzio a cinque anni dopo. Da quel momento c’è già stato un primo riavvicinamento poi, sette mesi fa, la modella ha avuto un’altra bimba, Luna Marì, da Antonino Spinalbese. Da un po’ di tempo, però, ha ammesso di essere tornata single e di vivere sola con i suoi bambini.

