Il primo bacio tra Stefano Accorsi, 51 anni, e la moglie Bianca Vitali, 30, è stato in Sardegna, ed è bastato per far scoccare la scintilla.

Erano sul set di “1992”, dove lui interpretava Leonardo Notte e lei Angelica: “Sì, c’è stata una scena di bacio, eravamo in Sardegna, dopo abbiamo chiacchierato tutta la sera – ha raccontato l’attore bolognese a Grazia -. Ci siamo rivisti a Milano, poi in Sicilia dove era in vacanza e sono venuto a trovarla. Da allora non ci siamo più persi di vista, nonostante avessi due figli a Parigi, lavorassi in giro e lei invece studiasse Lettere moderne a Milano. Sono stati anni di grandi spostamenti, ma sempre insieme”.

Accorsi dal 1998 era stato legato alla collega Giovanna Mezzogiorno. Poi per dieci anni, dal 2003 al 2013, la lunga storia con la modella francese Laetitia Casta, da cui ha avuto Orlando e Athena (15 e 12 anni). Ma è stata Bianca a cambiargli definitivamente la vita: “Io non mi ero mai sposato in vita mia, con lei l’ho fatto”.

Hanno avuto due bimbi, Lorenzo e Alberto: “Ma al nostro matrimonio c’erano anche Orlando e Athena in prima fila con noi. E Orlando adesso vive con noi a Milano”.

(Unioneonline/D)

