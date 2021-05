Sorpresa per Sinisa Mihajlovic.

La figlia Virginia, influencer e concorrente di una delle ultime edizioni dell’Isola dei Famosi, ha annunciato di essere incinta di una bimba.

Lo ha fatto con un video che ha pubblicato anche sui social, in cui dà la notizia a tutti. Anche al compagno, il difensore del Pordenone Alessandro Vogliacco. Particolarmente emozionato papà Sinisa: “Ma state scherzando?”, chiede. Poi si lascia andare: “Mi viene da piangere”.

"Ti abbiamo voluta con tutta la nostra anima e non riesco nemmeno a descrivervi quanta gioia proviamo nel dirvi oggi che diventeremo mamma e papà – scrive lei nel post -. Sei così minuscola dentro me, ma sei così grande nei nostri cuori. La nostra vita da quando ci sei, non poteva essere più meravigliosa di così. Ti aspettiamo come si aspettano le sorprese più immense della Vita”.

