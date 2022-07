Si spezza anche l’ultimo legame tra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale.

Il leader di Forza Italia avrebbe messo in vendita la lussuosa villa che aveva acquistato nel 2015 a Rogoredo di Casatenovo, paese di 13mila abitanti nel cuore della Brianza, proprio per la sua ex compagna ora fresca di unione civile con Paola Turci.

A Villa Maria, riferisce il Giornale di Merate, grande circa 1.500 metri quadrati circondati da un magnifico parco di 30.000 metri quadrati, Pascale era rimasta ad abitare anche dopo la fine della relazione con l'ex premier. Proprio qui nel 2020 era stata paparazzata con Paola Turci. Ormai non si vede in paese da tempo, perché da mesi ha deciso di trasferirsi in Toscana.

Top secret il prezzo richiesto per cedere l'immobile, che era stato acquistato per 2,5 milioni di euro e poi sottoposto a una ristrutturazione da Magnano & Partners, che lo ha dotato delle "migliori tecnologie in ambito impiantistico - si legge sul sito internet dello studio di progettazione - quali ad esempio l'installazione di un pavimento galleggiante fotovoltaico".

(Unioneonline/D)

