L’ex attrice hard Luce Caponegro, nome d’arte Selen, torna a parlare del proprio passato. E non perde occasione per attaccare l’ex collega Rocco Siffredi, con il quale non è mai stata in buoni rapporti.

«Lui non ama le donne e non le odia, le utilizza», dichiara in un’intervista al Corriere nel corso della quale racconta anche un episodio molto spiacevole. «Con lui ho fatto il mio secondo film. La sera prima di girare, dato che eravamo giovani e con gli ormoni a mille, abbiamo fatto l’amore. Non è andata bene, lui dopo aveva delle scene e non voleva stancarsi».

L’errore di Selen fu quello di canzonarlo davanti a tutta la troupe invitandolo a fare di meglio l’indomani, sul set. E sul set Siffredi, stando al racconto dell’attrice, fece questo: «Nel film ero una ricca signora che andava a cavallo, lui il mio maggiordomo. Gli chiedevo di preparare il bagno al rientro dalla mia cavalcata, Rocco prese il frustino con cui doveva accarezzarmi e mi diede una frustata così forte che dovettero fermare la scena. Un episodio che mi traumatizzò, da allora non ho più voluto lavorare con lui».

Finita la carriera nel porno, Luce Caponegro per 15 lunghi anni non ha fatto sesso: «Oggi mi sento libera di tornare a fare l’amore e vorrei rientrare nel mondo dello spettacolo». Per esempio «partecipare a Ballando con le stelle o fare un programma di benessere, un talk con interviste a tavola».

Nell’hard, se potesse tornare indietro, non entrerebbe: «Non rinnego, ma ho raggiunto la consapevolezza di poter arrivare a quella stessa libertà in modo più leggero. Avrei fatto calendari, cose così, come fanno qualsiasi showgirl o influencer».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata