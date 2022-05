Scialpi compie sessant’anni e ha in mente di sposarsi entro la fine dell’anno.

Il fortunato è “Leo”, ossia Uwel Bankston, che vive a Los Angeles: “Ci sentiamo tutti i giorni, in videochiamata – racconta al Corriere il cantante, al secolo Giovanni Scialpi, che ha fatto furore negli anni Ottanta con ‘Rocking Rolling’, ‘Cigarettes and Coffee’, ‘No East No West’ e ‘Pregherei’ -. Abbiamo sessant’anni, i furori giovanili li abbiamo abbandonati, una relazione alla nostra età ha bisogni diversi, vive di altre cose. Quest’anno Leo non può venire in Italia, dunque andrò io, starò due settimane poi ritornerò, ho una serie di ‘ospitate’ e concerti”.

Il matrimonio con Roberto Blasi, che ha sposato nel 2015, va verso il divorzio: “Per me un amore travolgente – spiega -. Oggi siamo in ottimi rapporti. A fine anno, non appena otterrò il divorzio, con Leo programmiamo di sposarci. Lui vorrebbe che andassi a vivere a Los Angeles, io penso che forse dovremmo cercare un posto dove la vita costa meno. Tipo Malaga, in Spagna... Lui ha una ex moglie a cui deve a vita gli alimenti. Hanno divorziato sette anni fa, da allora ha cambiato vita”.

A sessant’anni ha una grandissima energia anche se dopo Pechino Express, nel 2015, ha dovuto farsi impiantare un pacemaker: “Sono tornato piuttosto malconcio, del resto se hai problemi di salute mentre sei nella foresta pluviale dove vai? Non bevo e non mi drogo, direi anzi che sono un tipo atletico. Ma l’80 per cento del mio cuore non batte più, più precisamente il 35 per cento di un ventricolo, il 40 di un atrio. Sono vivo grazie al pacemaker...”.

Quanto ai problemi di indigenza di cui ha parlato tempo fa, dice, “non sono il solo”. “Lo stop a ogni attività imposto dal lockdown ha peggiorato le cose. Non dovrebbero essere le multinazionali a ricevere aiuti e ‘ristori’ dallo Stato, ma le etichette più piccole, indipendenti. Conto sui concerti per riuscire a tornare ad avere una vita ‘normale’ e potermi permettere di andare dal dentista. Come tutti. E se proprio non riuscirò, be’ forse aprirò un localino a Malaga”.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata