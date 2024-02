La love story tra Melissa Satta e Matteo Berrettini è giunta al capolinea?

Nessun annuncio ufficiale dalla coppia, ma secondo molti siti di gossip sono ormai numerosi gli indizi che portano a pensare che la relazione tra la showgirl e modella di origine sarda e il tennista sia in crisi.

Il primo indizio sottolineato da fan e dai cosiddetti “beninformati” è che i due non postano sui social foto che li ritraggono assieme ormai da settembre.

Secondo: lo scorso 7 febbraio Melissa ha festeggiato il suo 38esimo compleanno, ma senza Berrettini. Sui profili di entrambi nessuna immagine e nessun video l’uno accanto all’altra. Non solo: nell’occasione, anche nelle reazioni e nei commenti, in mezzo a una miriade di messaggi di auguri, spicca il silenzio “assordante” di Berrettini, che non ha dedicato alla sua (ormai ex?) fidanzata nemmeno un post.

Insomma, per gli “addetti ai lavori” la conferma ufficiale della rottura sarebbe ormai imminente.

Intanto, Berrettini ha cambiato allenatore: il nuovo coach del tennista azzurro, in cerca di rilancio dopo gli infortuni, è lo spagnolo Francisco Roig, con cui Matteo ha iniziato ad allenarsi lontano dall’Italia, a Montecarlo, per ritrovare la migliore condizione fisica.

(Unioneonline/l.f.)

