“Amo la Sardegna”.

Sabrina Salerno, su Twitter, non usa mezzi termini per descrivere il suo affetto per l’Isola, dove è arrivata per trascorrere le vacanze.

E su Instagram la cantante scende ancor più nei dettagli, segnalando ai follower le sue località preferite.

Le piscine naturali di Budelli, ad esempio. Ma, soprattutto, Cala Coticcio, cui Sabrina ha anche dedicato una storia: “È soprannominata Tahiti e il motivo è evidente: ha un’acqua spettacolare, con una trasparenza e un colore meravigliosi”.

Insomma, “uno dei posti più belli del mondo” conclude Sabrina, accompagnando la sua dichiarazione d’amore con alcuni scatti che la mostrano come sempre in forma smagliante.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata