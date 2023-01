Si chiama Anne-Leslie Smith, ha 66 anni e un passato da modella, oltre ad essere vedova della star country Chester Smith. È la nuova compagna del magnate australiano Rupert Mudoch, che sei mesi dopo il divorzio (il quarto) da Jerry Hall è stato fotografato con lei, mano nella mano, alle Barbados nei pressi della villa del miliardario britannico Anthony Bamford, presidente di JCB, multinazionale delle costruzioni.

I due, secondo i meglio informati, si frequentano da novembre: Anne-Leslie è donna di “salda fede cristiana”, ha lavorato da volontaria come cappellana del dipartimento di polizia di Marin County, California, e in una delle poche interviste rilasciate avrebbe spiegato: «Quando ho iniziato a camminare al fianco di dio, le cose del mondo mi sono parse prive di significato. Non sono più le cose, a contare, per me: contano sono le altre persone. Quando lasci che il Signore prenda il controllo della tua vita, puoi avere successo. Puoi elevarti al di sopra delle rovine e lasciare che il balsamo della sua unzione ricada su di te».

QUATTRO MATRIMONI – Il magnate, in passato, è stato sposato con l’ex assistente di volo Patricia Booker dal 1956 al 1967, con la giornalista Anna Torv (ora nota come Anna Murdoch Mann) dal 1967 al 1998. Ha poi sposato la cinese Wendy Deng, 38 anni più giovane di lui, nel 1999, per poi divorziare nuovamente nel 2013. Quindi, lo scorso anno, il divorzio da Jerry Hall, oggi 66enne, l’ex «partner di lunga data» di Mick Jagger con cui non era però mai stata sposata legalmente. I due erano marito e moglie dal 2016.

