Tra due mesi Primo Reggiani diventerà papà. L’attore romano e la compagna Federica Pacchiarotti avranno il loro primo figlio e anche se non hanno confermato il sesso un cuore azzurro che compare in una foto fa immaginare che si tratterà di un maschietto.

La coppia si frequenta dal 2019 e lui – 38enne figlio di Aldo Reggiani - è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Di lei invece si sa poco: non fa parte del mondo dello spettacolo e lavora come estetista.

In passato, Primo è stato legato a Martina Stella e a Costanza Caracciolo.

